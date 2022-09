48 perc - Hidvéghi: A magyar baloldal intenzíven részt vesz a Magyarország ellen zajló politikai zsarolásban

Az Európai Unió szankciós politikája és az abból fakadó energiaválság, valamint az Európai Bizottság és a magyar kormány között zajló kondícionalitási eljárási egyeztetések és a baloldal külföldi pártfinanszírozásának témái voltak terítéket a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorának második felében. A műsor vendégei Ujhelyi István, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselője és Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője voltak.

Az Európát sújtó energiaválságról Ujhelyi István (MSZP) EP-képviselő úgy fogalmazott, hogy az Vlagyimir Putyin hatalmi játszmája. Ha ebben a csapdában akar vergődni Európa és Magyarország, és nem lép, akkor öt-tíz-tizenöt év múlva is ezt fogjuk játszani, hogy elzárják vagy nem zárják el a gázt – vélekedett a politikus. Mint mondta, hiába fájnak most az európai embereknek is a szankciós politika következményei, végig kell csinálni. A politikus azzal érvelt az uniós intézkedések mellett, hogy olyan tiltások tartoznak bele, mint az orosz oligarchák és bankok kitiltása az EU-ból, valamint orosz dezinformációt terjesztő médiumok kitiltása.

Azonban Hidvéghi Balázs (Fidesz) európai parlamenti képviselő rámutatott, hogy az embereket nem ezek a szankciós elemek zavarják, hanem a megélhetésüket és mindennapi életüket súlyosan érintő, az orosz energiahordozókra vonatkozó kereskedelmi tilalmak. Hidgévhi úgy fogalmazott, hogy nem az energiapolitika területe az, ahol többet tud ártani az EU Oroszországnak, mint ők nekünk.

„Összekeverjük a vágyálmokat a realitásokkal, ez a baj a szankciós csomaggal és az energetikára kiterjedő részekkel”– mondta, majd hozzátette, hogy Oroszország jól járt az energiahordozókat érintő kereskedelmi tilalmakkal és nagymértékben növelte a bevételeit, miközben az Európai Unió nehéz helyzetbe került.

Az orosz energiahordozók tiltása miatt megemelkedett üzemanyagárak kapcsán Ujhelyi István azt kifogásolta, hogy Magyarországon 27 százalékos az áfa, ami szerinte a jelen körülmények között jelentős terhet ró az emberekre. Hidvéghi ugyanakkor emlékeztetett, hogy továbbra is érvényben van az üzemanyagokon lévő ársapka a lakossági fogyasztók számára.

Az áfa kritikájára úgy reagált, hogy más országokhoz képest viszont Magyarországon alacsonyabbak a jövedelemadók.

Ujhelyi később a csütörtökön bejelentett kormányzati döntéseket is kritizálta. Szerinte a kormányzati kommunikáció túlzottan idilli állapotokat fest a családok helyzetéről.

Jogállamisági vita

Az Európai Unióban Magyarországgal szemben zajló kondícionalitási eljárás kapcsán Hidvéghi Balázs elmondta, hogy az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalások zajlottak a magyar kormány és az Európai Bizottság között. A politikus emlékeztetett, hogy a tárgyalások még zajlanak ugyan, de a lengyelek példájából kiindulva bizonyosnak mondható, hogy a Magyarország és Lengyelország ellen zajló eljárás politikai indíttatású.

„Ne tévesszünk fókuszt, ez nem jogállamisági vita, nem demokrácia vita és nem korrupció vita, hanem politikai zsarolás” – hangsúlyozta, majd kiemelte, hogy Ujhelyi István és a többi magyar baloldali politikus intenzíven részt vettek a Magyarország ellen zajló politikai zsarolásban.

Ujhelyi István azzal érvelt, hogy a hazánk ellen és Lengyelország ellen azért folytatnak eljárást az unióban, mert „az Európai Unió és az uniós intézmények úgy gondolják, hogy nincs biztonságban a pénzük Magyarországon.” A képviselő szerint a magyar kormány lépése, hogy felállítják az uniós által kért korrupcióellenes hazugságot, annak beismerése, hogy létezik korrupció.

Ujhelyi szerint az Európai Bizottság be fog nyújtani egy olyan javaslatot, hogy az Orbán-kormány hajtson végre olyan jogszabálymódosításokat és strukturális változtatásokat, amelyek visszterelik Magyarországot a demokrácia útjára. Hidvéghi Balázs azonban elmondta, hogy ilyesmire nincsen szó a kormány és az bizottság között zajló tárgyalásokon. A képviselő emlékezetett, hogy egy konkrét ügyben zajlik az egyeztetés, ami a kondícionalitási rendelethez kapcsolódik.

Ujhelyi azonban sérelmezte, hogy Magyarország nem lép be az uniós ügyészségbe, amire Hidvéghi Balázs úgy reagált, hogy sérteni hazánk szuverenitását, és pontosan ebből a megfontolásból nem csatlakozott hozzá Svédország és Lengyelország sem.

A baloldal külföldi kampányfinanszírozásáról

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy az MSZP kapott-e a külföldről érkező pénzekből, Ujhelyi azt válaszolta, hogy szerinte nem, de ő maga nem is volt részese a kampánynak.

Hidvéghi szerint azt kellene tisztáznia a baloldalnak, hogy jött-e pénz külföldről, mennyi és mire költötték azt. A politikus szerint felmerül a kérdés, hogy a külföldi kampányfinanszírozásért mit kérhetett cserébe a finanszírozó?

Ujhelyi a baloldal külföldi finanszírozásának kérdését azzal igyekezett tompítani, hogy a Fidesz-KDNP kormánya minden eszközt kihasznál arra, hogy a saját médiáját és politikai kampányait finanszírozza. Szerinte nem valid kérdés a kormánypárti oldalon felvetni a baloldal kampányfinanszírozásának mikéntjét, mivel a két fél erőforrásai összemérhetetlenül különböznek. A politikus azt is sérelmezte, hogy Magyarországon megalkották a civil szervezetek finanszírozását átláthatóvá tevő civil törvényt, ami szerinte orosz mintát követ.