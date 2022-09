Továbbra is aggasztja a briteket a megélhetési válság

A britek jeletnős része kételkedik abban, hogy az új kormányfő képes kezelni a válságot – derül ki a YouGov közvélemény-kutató által elvégzett felmérésből.

Hiába a Konzervatív Párt több mint nyolcvanezer tagja választotta meg tegnap Liz Trusst miniszterelnöknek, ennek ellenére a britek nem lelkesednek a döntésért.

A megkérdezettek összesen fele mondta azt, hogy „csalódott” – 12 százalék – , vagy „nagyon csalódott” – 33 százalék –, amiért Truss lett az új kormányfő.

Emellett mindössze 22 százalék válaszolt úgy, hogy elégedett a kormánypárt döntésével. A Konzervatív Párt támogatói között sem örvendhet Truss elsöprő népszerűségnek, ugyanis a párt szavazói közül mindössze 41 százalék mondta azt, hogy „örül” a korábbi külügyminiszter megválasztásának, ugyanakkor 34 százalék „csalódott”.

Truss támogatottságának hiánya valószínűleg annak tudható be, hogy az ország nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került – leginkább a meggondolatlanul bevezetett Oroszország elleni szankciók miatt. Az Egyesült Királyságban ilyen méretű gazdasági válsággal legutóbb Margaret Thatchernek kellett szembenézni, talán nem is véletlen, hogy Truss is igyekszik minden alkalommal hangsúlyozni, hogy a „vasladyt” tartja példaképének.

Truss már kampánya során is igyekezett meggyőzni az állampolgárokat, hogy gyors választ fog adni megélhetési válságra. Ennek ellenére a britek nagyrésze borúsan látja az elkövetkező időszakot.

A YouGov által megkérdezettek több mint kétharmada – 67 százalék – „nem bízik” abban, hogy az új kormánynak megfelelő intézkedései lesznek arra, hogy csökkentse megélhetési válságot, 38 százalék pedig „egyáltalán nem bízik” benne.

Mindösszesen 19 százaléka a briteknek gondolja úgy, hogy a Truss-kormány képes lesz megbirkózni ezzel a problémával, és mindössze kettő százalék mondta azt, hogy „nagyon bízik” a kormányban. Még a konzervatív szavazók körében is csak 35 százalék „bízik” abban, hogy az új vezetőjük képes lesz kezelni a problémákat, és a többség – összesen 54 százalék – azt mondta, hogy „nem bízik”, vagy „egyáltalán nem bízik ”Trussban.

Azzal kapcsolatban, hogy Truss milyen miniszterelnök lesz elődjéhez Boris Johnsonhoz képest, szintén nem látják derűsen a helyzetet a britek. A megkérdezettek relatív többsége – 40 százalék – szerint „nagyjából ugyanolyan” lesz, mint Johnson, ha a miniszterelnökként nyújtott teljesítményéről van szó. Körülbelül egynegyedük – 27 százalék – szerint „rosszabb” miniszterelnök lesz, míg mindössze 14 százalék szerint lesz „jobb”.

Különösen a konzervatív szavazók – 34 százalék – gondolják úgy, hogy elmarad korábbi főnöke teljesítményétől, és mindössze 17 százalék számít arra, hogy jobb teljesítményt fog nyújtani a pártot támogatók további 31 százaléka pedig hasonló teljesítményre számít.