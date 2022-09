II. Erzsébet kinevezte az új brit miniszterelnököt

A 47 éves Truss az Egyesült Királyság 56., a 96 esztendős II. Erzsébet királynő 15. miniszterelnöke, egyben az Egyesült Királyság harmadik női kormányfője Margaret Thatcher és Theresa May után.

🤝 Later today, The Queen will receive Liz Truss at Balmoral Castle to formalise her new position as Prime Minister.

Ms. Truss is the 15th Prime Minister to serve during Her Majesty’s reign. The first was Winston Churchill in 1952.

