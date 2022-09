Bejelentette lemondását a holland agrárminiszter

A gazdák megélhetését veszélyezteti a holland nitrogénpolitika

A holland gazdák megélhetését veszélyezteti a holland kormány által javasolt nitrogénpolitika, amely az állatállomány tömeges levágását tenné szükségessé, továbbá az ország gazdaságainak közel egyharmadát záratná be - számolt be The Epoch Times.