Lengyelország szorosabbra fűzné kapcsolatát Magyarországgal

Mateusz Morawiecki: A lengyelek visszatérnek Magyarországhoz és a V4-es együttműködéshez Az orosz-ukrán háború februári kitörése után jelentősen lehűltek a magyar-lengyel kapcsolatok. A varsói vezetés többször is bírálta a magyar kormányt. Magyarország ugyanis azt hangsúlyozta: ki akar maradni a háborúból, nem szállít fegyvereket, és nem engedi, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg. Ehhez képest most 180 fokos fordulatot jelentett be lengyel miniszterelnök a Sieci nevű lengyel hetilapnak adott interjújában. Mateusz Morawiecki úgy fogalmazott: a lengyelek visszatérnek Magyarországhoz és a V4-es együttműködéséhez. Újságírói kérdésre a lengyel miniszterelnök megerősítette: lát esélyt az együttműködés újraindulására, majd hozzátette: „A háborúhoz való hozzáállás valóban nagyon megosztott bennünket. De azt gondolom, hogy idővel minden más ügy, amelyben szolidaritást, megértést és támogatást tanúsítottunk, újra összehoz majd bennünket. Én ezt nagyon szeretném.” Mateusz Morawieczki kiemelte: „Vissza tudunk térni mind a V4-es együttműködéshez, mind a Magyarországgal közös fellépéshez olyan területeken, amelyekben közös értékeink és érdekeink vannak.” Majd hozzátette: valószínűleg a lengyelek is inkább készek erre most, mint márciusban vagy áprilisban.