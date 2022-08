Kovács Zoltán visszavágott a Magyarországot kritizáló német zöldpolitikusnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU-tagországok külügyminisztereinek informális találkozójának szünetében Facebook-oldalán közölte, hogy szeptemberben és októberben a Gazprom a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül naponta maximum 5,8 millió köbméterrel több földgázt szállít Magyarországra Szerbián keresztül.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Twitter-bejegyzésben osztotta meg a hírt.

„Magyarország szerződést kötött a Gazprommal, mely szerint extra 5,8 millió köbméterrel több gáz érkezik naponta, a már hatályban lévő leszerződött mennyiségen felül. Magyarország energiaellátása biztonságban van” – fogalmazott a politikus.

Kovács Zoltán bejegyzésére Daniel Freund német zöldpolitikus is reagált, véleménye szerint

Orban’s political survival depends on gas shipments from Putin. Keep that in mind the next time the Hungarian Prime Minister enters the EU Council building. https://t.co/xs6sDgXMBQ

Germany’s economy and stability depends on gas shipments from Russia b/c German greens like @daniel_freund helped kill nuclear power. Keep that in mind the next time Green’s ask for your vote. https://t.co/au4lEZeXzn

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 31, 2022