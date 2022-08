A spanyol kormányfő nem hord nyakkendőt, szerinte ezzel is lehet spórolni az energián

Nyáron 27 foknál alacsonyabbra nem hűthető, télen 19 foknál melegebbre nem fűthető ezentúl egyetlen spanyol közintézmény, üzlet és étterem sem Spanyolországban. A madridi kormány takarékossági intézkedéseket jelentett be, így csökkentené az áram, a gáz és az üzemanyag-fogyasztást. Az új szabályok a magánemberekre nem vonatkoznak, de a kormány arra kér mindenkit, aki csak tud, takarékoskodjon az energiával – hangzott el az M1 Híradójában.

Spórolnak az energiával a spanyolok

Napokon át 45 fokot mértek júliusban Spanyolország-szerte. Évek óta kánikuláktól szenvednek nyaranta az Ibériai-félszigeten élők, de az idei szezon mégis rendhagyó. Korán jött a rekkenő meleg, és a hőség tovább tart a megszokottnál.

A városok megpróbálják élhetővé tenni a forróságtól izzó utcákat, tereket. A dél-spanyolországi Rondában a városvezetés úgy döntött, árnyékolókat feszít a zsúfolt bevásárlóutcák fölé.

„Meg kell tanulnunk együtt élni Európában ezekkel a magas hőmérsékletekkel. Változtatni kell azon, ahogy építkezünk, ahogy hűtjük a házakat, olyan utakat kell csinálni, amik nem olvadnak meg a nagy melegben” – mondja egy éghajlatszakértő.

Az energiaárak drasztikus növekedése miatt a spanyolok azt mondják, az már nem magától értetődő megoldás, hogy a forróságban egész nap működik a légkondicionáló.

„Rákényszerültünk arra, hogy kevesebbet használjuk a légkondit. Amikor a szoba lehűlt, akkor egyszerűen kikapcsoljuk” – mondja egy madridi nő, hozzátéve, hogy a családoknak takarékoskodniuk kell, hogy ki tudják fizetni a rezsiszámlákat.

A minap spórolásra szólított fel Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök is.

„Láthatják, nincs rajtam nyakkendő. Megkérem a minisztereket, minden köztisztviselőt és a magánszektorban dolgozókat is, ne viseljenek nyakkendőt a melegben, így nem kell annyira hűteni a helyiségeket. Ez elengedhetetlen, az országnak ugyanis takarékoskodnia kell az energiával”

– mondta a spanyol kormányfő.

A madridi kabinet hétfőn ismertette azokat a szigorú intézkedéseket, amelyekkel energiát takaríthat meg Spanyolország. A közintézményeknek, üzleteknek, éttermeknek meghatározták, hány fokra hűthetők vagy fűthetők.

„Télen maximum 19 fokra lehet majd felfűthetni a közintézményeket, most nyáron pedig 27 foknál nem hűthetők alacsonyabbra”

– ismertette a hamarosan életbe lépő törvényt a spanyol energiaügyi miniszter. Hozzátette, azokon a helyeken, ahol a hűtés vagy a fűtés be van kapcsolva, ott az ajtókat is csukni kell, így az üzletek ajtaját is.

A spanyol kormány takarékossági programja azt is lehetővé teszi, hogy a munkavállalók a hét több napján otthonról dolgozhatnak, és ingyenessé teszik az ingázó vonatokon az utazást, hogy így üzemanyagot lehessen spórolni. A kormány előírja azt is, hogy az irodaházakban és a kirakatokban este le kell kapcsolni a világítást.

Az új szabályozás magánemberekre nem vonatkozik, de a kormány azt kéri, aki tud, az a saját otthonában is takarékoskodjon.