Hollywood hadba hívja Amerikát – A Top Gun-filmek konzervatív szemmel

Bár dörzsölt propagandafilm lett a Top Gun folytatása, két évtizednyi értelmetlen háborúskodás után még Tom Cruise karrierjének legnagyobb kasszasikere sem képes feltámasztani az amerikaiak lankadt harci kedvét – véli a The American Conservative publicistája.

Elsőként sikerült átlépnie májusi bemutatója óta, ráadásul jócskán meghaladnia az egymilliárd dolláros bevételi álomhatárt az 1986-os Top Gun folytatásának. A Top Gun: Maverick című film javarészt dicsérő kritikáinak megállapításaival azonban nem mindenki azonosul: közöttük a The American Conservative (TAC) neves publicistája, Rod Dreher sem, aki az amerikai jobboldali lap hasábjain kifejti, hogy a „valóban fantasztikus légi jelenetek” ellenére miért okozott neki csalódást a közönséghódító, szuperlátványos hollywoodi opusz. A szerző emellett megkísérli történelmi, társadalmi-politikai és néplélektani kontextusban is értelmezni a film üzenetét.

Az első Top Gun-filmet 1986-ban mutatták be az Egyesült Államokban, amikor éppen tetőfokára hágott a Reagan-korszakban újjáéledt patrióta közhangulat – emlékezet Dreher. Mint írja, zajlott még a hidegháború, ám az új szovjet pártfőtitkár, Mihail Gorbacsov feltűnésével úgy tűnt, Amerika győztesen kerülhet ki a második világháború vége óta zajló szuperhatalmi csörtéből. Az öntudatra ébredt ország magabiztossága pedig leginkább az amerikai hadsereg piedesztálra emelésében jutott kifejezésre – véli a szerző. Szerinte

a hazafias érzelmek feltámadása annak az öntisztító folyamatnak az eredménye, amelyben az amerikaiak megpróbáltak túllépni a vietnami háború, majd az iszlám forradalom győzelmével elkönyvelt iráni fiaskójuk traumáján.

„Az 1986-ban huszonnégy éves Tom Cruise volt Amerika újjáéledt önérzetének arca. Igaz, hogy az idén hatvanéves filmsztár a korához képest átkozottul jól néz ki, de még mindig felfuvalkodottnak és puhánynak tűnik, ráadásul hiányzik belőle a régi lendület. Cruise ma is olyan, mint Amerika. Márpedig szerintem ez a magyarázata annak, hogy miért is ennyire ócska az új Top Gun” – fogalmaz Dreher, hozzáfűzve, hogy szerinte elsősorban az Egyesült Államok utóbbi húsz évben vívott háborúi miatt nehezebb ma azonosulni ezzel a „csilivili, ám sekélyes háborús filmmel”.

A TAC szerzője hivatkozik Andrew Bacevich Az új amerikai militarizmus: hogyan csábítja el az amerikaiakat a háború (The New American Militarism: How Americans Are Seduced by War) című, 2005-ben kiadott könyvére is, amelynek egyik fő megállapítása szerint

az amerikaiak – konzervatívok és liberálisok egyaránt – manapság a militarizmus és az utópisztikus eszmék kettős megszállottságában, azaz a példátlan katonai erő és az amerikai értékek egyetemességébe vetett vak hit házasságában léteznek.

Ennek köszönhető az első Top Gun-film elementáris hatása is, amelyről értekezve Bacevich azt írja:

„Míg a Rambo második része régi sebeket piszkált, a Top Gun varázslatos módon begyógyította ezeket. A korábbi háborús sérelmek helyett a modern hadviselés szemkápráztató képét kínálta, amely különösen jól illeszkedett Amerika erősségeihez. Új profilt adva a hadviselésnek és a benne résztvevőknek, a film olyan vonzerővel ruházta fel a katonai életet, amelyet még a világháborús propagandafilmek fénykorában sem lehetett látni”. Mindezt pedig egy olyan masszív, ködmentes politikai háttér előtt mutatta be a közönségnek, amely nem adott teret a félremagyarázásoknak. Az eredmény önmagáért beszél: a Top Gun 1986 legnézettebb filmje lett, százhetvenhat millió dollárt meghaladó bevétellel – fűzi hozzá a történész.

A Vietnamról szóló, a háború esztelen, mocskos oldalát bemutató filmekkel ellentétben a Top Gun a jóvágású, keményített galléros, fehér egyenruhás pilóták képével romantizálta az amerikai katonai szerepvállalást. Ez radikális változást jelentett a harcok veszélyeire összpontosító hagyományos szemlélettől, amely addig az amerikaiak háborúról alkotott felfogását jellemezte. A Top Gun szerint a háború lehet tiszta, csúcstechnológiás és elbűvölő – ezt a víziót erősítették például Tom Clancy regényei is.

„A hidegháború végére az amerikai popkultúra nagyban hozzájárult a háború új esztétikájának kialakulásához, ami az átlagos amerikaiak számára elfogadhatóvá tette a katonai konfliktusban való részvétel lehetőségét ”

– idézi Bacevichet a TAC cikke.

Okfejtésében a történész rámutat, hogyan készítik fel az ilyen filmek az amerikaiakat a háborúra. Az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese, a Bostoni Egyetem történészprofesszora szerint a katonaság iránti rajongás és az amerikai külhoni küldetésekbe vetett hit már jóval a World Trade Center elleni terrortámadások előtt is jellemezte az amerikaiakat, a küldetéstudat egészen az Amerika gyarmatosításáig nyúlik vissza. John Winthrop, az új-angliai Massachusetts Bay első kormányzója a kolónia létrehozásakor elhangzott, Város a dombon címmel elhíresült prédikációját a szelídítetlen vadonban példaértékű társadalmat építő telepesekről ma is rendszeresen idézik az amerikai politikusok, ezzel erősítve a különleges, gondviselés által teremtett nemzet önképét.

Az amerikai történelem folyamán – Bacevich szerint – két domináns elképzelés szolgálta ennek a rendeltetésnek a megvalósítását. Az egyik – az alapító honatyák megfogalmazása szerint – az istenfélő közösségek példaképeként tekint az amerikai nemzetre, míg a másik Woodrow Wilson és Ronald Reagan nyelvezetében, demokráciaképében csontosodott meg. Utóbbi tábor úgy véli,

Amerikának agresszívan végig kell vinnie küldetéseit ahhoz, hogy érvényesítse jelenlétét a világban. Azaz: „a világot biztonságossá kell tenni a demokrácia számára”, ahogy azt Wilson elnök kijelentette 1917 áprilisában elhangzott híres beszédében.

A történész szerint ehhez képest újdonság az amerikai haderővel és hadviseléssel szemben kialakult közbizalom, a vak hit abban, hogy a világban folytatott amerikai katonai küldetések ma már megállíthatatlanul elérik céljukat. Bush elnök is megfogalmazta ezt, amikor 9/11 után kijelentette, hogy az Egyesült Államok leszámol a „gonosz tengelyével”. Nem tudta volna erről meggyőzni az amerikai közvéleményt, ha addigra nem vált volna általánossá a meggyőződés, hogy az amerikai hadsereg a nemzet legfőbb erőssége – véli a professzor.

Az új Top Gun-filmben az amerikai haditengerészet pilótái részt vesznek egy küldetésben, amelynek célja egy meg nem nevezett ország nukleáris fegyverlerakatának a megsemmisítése, amellyel a képzelt agresszor Amerika térségbeli szövetségeseit fenyegeti. Rod Dreher szerint az új Top Gunból üvölt, hogy senkit sem akar megsérteni, ám betájolhatatlan, inkognitós ellenségképével nem jut tovább egy üres nosztalgikus gesztusnál, amelynek célja visszahozni a Reagan-korszak varázsát.

A publicista megjegyzi: noha nyilvánvalóan nem Tom Cruise hibája, hogy George W. Bush elindította az iraki háborút,

ezek és az ehhez hasonló filmek kulcsszerepet játszottak abban, hogy az amerikaiak elhitték: a háború más, mint ami valójában.

„Az utóbbi húsz év rendkívül költséges katonai szerepvállalásainak kudarca után nem vagyok hajlandó megvenni azt, amit ez a propagandafilm kínál. Ezúttal nem. De nyilvánvalóan kisebbségben vagyok, hiszen a Top Gun: Maverick az USA történetének tíz legnagyobb filmes kasszasikere között szerepel” – írja a történész.

