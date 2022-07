Megszavazta az új főügyész kinevezését az ukrán parlament

Mintegy 299 képviselő szavazott igennel a 450 fős Verhovna Rada épületében Kosztyin kinevezésére, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök A nép szolgája nevű pártjának a tagja.

Az ukrán államfő Andrij Kosztyint Irina Venegyiktova korábbi főügyész helyére jelölte, akit július elején váltott le hivatalából.

⚡️⚡️ Andriy Kostin appointed Ukraine’s new prosecutor general.

Kostin, a lawmaker with President Volodymyr Zelensky’s party, is replacing Iryna Venediktova, who was fired last week.

Photo: UNIAN. pic.twitter.com/kLRSsceR0T

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 27, 2022