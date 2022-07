„Ez csak a kezdet”: A német kormány megmentette a csődtől a gázimportőr céget, de így is drágulás jön

„You’ll never walk alone”, azaz sohasem maradtok magatokra – egy amerikai musicalből kölcsönzött szavakkal kezdte pénteki sajtótájékoztatóját Olaf Scholz. A német kancellár bejelentette: a szövetségi kormány 17 milliárd eurós mentőövet dob az ország legnagyobb energia-nagykereskedő vállalatának, a csődközelbe került Unipernek, hogy megelőzze a nagyrészt magánkézben lévő német energia-ellátó rendszer összeomlását.

– indokolta a kormány döntését a kancellár. Scholz elmondta azt is, hogy a német állam az Unipernek adott pénzért cserébe 30 százalékos tulajdonrészt szerez és vétójogot kap a nemzetközi cégben.

Az Uniper németországi regionális szolgáltatóknak és a környező, nyugat-európai országok energia-nagykereskedőinek adja tovább a megvásárolt áramot és földgázt. Utóbbit szinte kizárólag a Gazpromtól szerezte be, az orosz földgáz legnagyobb importőre volt a háború előtt. Ám miután Moszkvában júniusa közepén úgy döntöttek, lecsavarják a gázcsapokat, az Uniper kénytelen volt a nyílt piacról, a korábbinál jóval drágábban beszerezni az energiát – az állami segítségtől függetlenül a cég újabb áremeléseket ígért.

„Az állammal kötött megállapodásunk alapján előreláthatólag megawatt-óránként 20 euróval emeljük az energia árát. Ez jelentős emelés, amit a fogyasztóknak kell viselniük. Sajnos a gázpiaci helyzet alapján fel kell készülnünk arra is, hogy ez csak a kezdet, és arra is, hogy az energiaárak tartósan magasak maradnak” – közölte Klaus-Dieter Maubach, az Uniper vezérigazgatója.

