Fidesz-EP: Megőriztük az energiaellátás biztonságát és megfizethetőségét, megvédtük a rezsicsökkentést!

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülése a mai napon elutasította a fenntartható tevékenységeket tartalmazó úgynevezett taxonómia-rendelet kiegészítése elleni baloldali kifogást, ezzel a döntéssel elhárult az akadálya annak, hogy az atomenergia és a földgáz is biztonságos és tiszta energiaforrás minősítést élvezzen uniós szinten. „Európa energiaválságban van, ezért minden, a helyzetet súlyosbító felelőtlen javaslatra határozottan nemet kell mondanunk” – hangsúlyozta Gyürk András EP-képviselő a szavazást követően.

Tóth Edina, Gyürk András és Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselői üdvözölték a szavazás eredményét. Kiemelték, hogy

a rezsiköltségek alacsonyan tartásához és a klímasemlegesség eléréséhez szükség van a nukleáris és földgáz alapú beruházásokra, annak érdekében, hogy hosszú távon meg tudjuk őrizni az energiaellátás biztonságát és megfizethetőségét.

Tóth Edina EP-képviselő a szavazást követően kiemelte az európai és a magyar baloldal az utóbbi hetekben mindent bevetett, hogy a saját kudarcos zöld ideológiáját érvényesítve megfossza az atomenergiát és a földgázt a zöld minősítéstől, de ez nem sikerült nekik!

„Nukleáris energia és földgáz nélkül sokkal kiszolgáltatottabb lenne az Unió az olyan válságoknak, mint amit most is tapasztalhatunk, emellett a zöld átmenet sem tudna megvalósulni, hiszen a megújuló energiaforrások önmagukban még nem elegendőek az amúgy is megnövekedett energiaigények kielégítésére és a rezsiköltségek alacsony tartására” – tette hozzá.

Gyürk András rámutatott, hogy az elutasítás volt az egyetlen lehetséges döntés a baloldali kifogásról.

„Európa energiaválságban van, ezért minden, a helyzetet súlyosbító felelőtlen javaslatra határozottan nemet kell mondanunk. A baloldal a kifogással megtámadta a rezsicsökkentést és a klímavédelmet. Ennek viszont, a fideszes képviselők határozott kiállásának köszönhetően, sikerrel tudtunk gátat szabni”

– hangsúlyozta a Fidesz EP-képviselője.

Győri Enikő a szavazás kapcsán aláhúzta: „Az zöld gazdaság megvalósításához rengeteg magántőkére van szükség. A magánszektornak ez az ún. taxonómia-rendelet jelenti a sorvezetőt a fenntartható befeketésekben. Cégeink nagy részének viszont még segíteni kell, hogy fenntarthatóvá és klímasemlegessé váljanak. Ennek a költségeit nem varrhatjuk a polgárok és a vállalkozások nyakába. Ha megvalósult volna a baloldal javaslata, ezek a vállalkozások sosem kapnának forrást az átálláshoz. A realitások talaján kell tehát megalkotni a szabályokat, különben könnyen lehet, hogy az európai vállalatok nagy része nem hogy fenntarthatóvá nem fog válni, de még tönkre is megy.”