Menczer Tamás: Ha valaki más halálát kívánja, azt nem lehet azzal elintézni, hogy bocsánat

Ha valaki egy másik ember halálát kívánja, azt nem lehet azzal elintézni, hogy bocsánat, nem úgy gondoltam – reagált közösségi oldalán Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára az osztrák közmédia egyik vezetőjének bocsánatkérésre.

Mint ismert Karl Pachner ízléstelen támadást intézett Orbán Viktor ellen. „Orbán Viktor akár szívinfarktust is kaphatna és le is mondhatna” − írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Karl Pachner. Hozzátette, Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Egy későbbi bejegyzésében Karl Pachner próbált magyarázkodni, és bocsánatot kért. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „itt a Facebookon egy meggondolatlan és félrevezető megfogalmazást választottam, amit nagyon sajnálok, és amiért itt, ezen a platformon hivatalosan is elnézést kérek”. Erre reagált a Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás szerint „ami történt, megdöbbentő és elfogadhatatlan”.

Az államtitkár hozzátette, hogy „aki a másik halálát kívánja, az vállalhatatlan”.

„Súlyosbítja a helyzetet, ha egy befolyásos újságíró, az osztrák közmédia igazgatója kívánja egy megválasztott vezető, a magyar miniszterelnök halálát” – emelte ki Menczer Tamás, aki hozzátette: „Ez az önmagában is szörnyű megnyilvánulás az egész ország arculcsapása, hiszen a miniszterelnököt a magyar emberek választották meg”.

„Nyilvánvalóan Ausztriában is vannak hatóságok, amelyek a médiát felügyelik, és biztos ők is elfogadhatatlannak tartják, ami történt. Cselekedjenek!” – hangsúlyozta az államtitkár.

