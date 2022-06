Az egyik legolvasottabb osztrák hírportál olvasói szerint le kellene mondania az Orbán halálát kívánó Karl Pachnernek

A Heute nevű osztrák hírportál szavazást indított, hogy olvasóik mint gondolnak arról, hogy az osztrák közmédia (ORF) egyik vezetője a magyar kormányfő szívrohamát kívánta. Az olvasók határozott véleményt fogalmaztak meg, a szavazók 70 százaléka ugyanis úgy gondolja, hogy Karl Pachnernek le kellene mondania a botrányos kijelentése miatt.

A legolvasottabb osztrák hírportálok is az ORF egyik vezetőjének botrányos kijelentésével foglalkoznak. A Heute szavazást is indított az oldalán, a válaszadók többsége pedig Karl Pachner lemondását követelik.

„Az ORF más uniós államfők halálát kívánja?” – kérdezte a Heute az osztrák közmédiát, akik erre úgy reagáltak, hogy a szóban forgó bejegyzés „egy alkalmazott magánjellegű véleménynyilvánítása volt a személyes Facebook-oldalán”. Az ORF elhatárolódott ettől a bejegyzéstől, amelyet azóta töröltek.

A Heuto olvasóinak címzett kérdése pedig így szólt: „Szívrohamot kíván az ORF vezetője (a magyar) kormányfőnek. Önnek mi a véleménye erről?”

A válaszadók elég határozott véleményt adtak, 70 százalékuk szerint Karl Pachnernek le kellene mondania.

Karl Pachner egyébként már azóta próbálta magyarázni tettét, bocsánatot is kért Facebook-oldalán, azonban lemondását még nem jelentette be. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „itt a Facebookon egy meggondolatlan és félrevezető megfogalmazást választottam, amit nagyon sajnálok, és amiért itt, ezen a platformon hivatalosan is elnézést kérek”.

A botrányt keltő írását – amelyben a magyar kormányfő halálát kívánta – egyébként az ORF-vezető bocsánatkérő bejegyzésében „szarkasztikusnak” nevezte, és szerinte valójában senkinek sem kívánja a halálát.

Ahogy arról a minap a hirado.hu is beszámolt: Karl Pachner az osztrák közmédia egyik vezetője ízléstelen támadást intézett Orbán Viktor ellen. „Orbán Viktor akár szívinfarktust is kaphatna és le is mondhatna” − írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Karl Pachner. Hozzátette, Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Karl Pachner, az ORF egyik ügyvezető igazgatója azon háborodott fel ennyire, hogy a magyar kormány nem változtatta meg a már hosszú hetek óta ismert álláspontját − mely ellen a hét eleji brüsszeli csúcstalálkozón senki sem emelt szót − Kirill pátriárka, orosz ortodox egyházfő szankcionálásával kapcsolatban. Magyarország addig nem hagyta jóvá a hatodik szankciós csomag véglegesítését, amíg a pátriárka nem került le a büntetőintézkedések által sújtott személyek listájáról.

Kapcsolódó tartalom