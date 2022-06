Ízléstelen támadást intézett Orbán Viktor ellen az osztrák állami média egyik vezetője

Péntek reggelre berendelték a budapesti osztrák nagykövetet, miután az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) online tartalmakért felelős igazgatója, Karl Pachner ízléstelen támadást intézett Orbán Viktor ellen. „Orbán Viktor akár szívinfarktust is kaphatna és le is mondhatna” − írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Karl Pachner. Hozzátette, Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.