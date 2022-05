Politico: Többen is helyeslik az olajembargót elutasító a magyar álláspontot

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vesz az Európai Tanács rendkívüli ülésén, amelyen az állam- és kormányfők többek között az elhúzódó ukrajnai háborúról, az azzal járó súlyos gazdasági válságról, illetve az energiaellátás biztonságáról tárgyalnak.

A New York Times mai lapszámában jelentősebb írással foglalkozik a témával, amelyben az amerikai lap megjegyzi, hogy az EU-csúcson az embargós szembenállás ügyében nem várható újabb fejlemény, Orbán Viktor továbbra is blokkolja az Európai Unió orosz kőolaj elleni embargóját. A lapban azonban az is olvasható, hogy így védekezik Magyarország az emelkedő energiaárak ellen.

A Politico EU-s tisztviselőkre és diplomatákra hivatkozva arról ír, hogy többen is helyeslik az olajembargót elutasító a magyar álláspontot. A brüsszeli lap ugyanis úgy értesült, hogy Magyarország mellett Szlovákia és Németország is mentességet kapna a vezetékes szállítás tilalma alól. A Politco szerint Orbán Viktornak 5-6 tagállam is drukkolt a háttérből, hogy sikerrel járjon a brüsszeli tervek megakadályozásában. A hírek hatására öthetes csúcsra, 1,0765 környékére erősödött az euró a dollár ellenében.

A kérdésben a magyar álláspont változatlan, ezzel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Fecebookon kifejtette: „Az állam-, illetve kormányfők a márciusi versailles-i csúcson megállapodtak abban, hogy nem vezetnek be orosz energiahordozókat érintő uniós szankciókat, az energiafüggőség csökkentése érdekében hozott intézkedéseknél pedig figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét, valamint azt a szuverén jogot, hogy az egyes tagállamok maguk határozzák meg az energiamixüket. Ennek a nehezen létrehozott európai egységnek mond ellent az Európai Bizottság hatodik szankciós csomagra tett javaslata” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte, hogy

Magyarország a jelenlegi formájában nem tudja támogatni az újabb szankciókat, a bizottság javaslata ugyanis felér egy atombombával a gazdaságra.

Felhívta a figyelmet arra, hogy elfogadásuk esetén azonnal súlyos ellátási zavarokat okoznának, és aláásnák létfontosságú energiabiztonsági érdekeinket.

„Sem a magyar háztartások, sem pedig a magyar gazdaság nem tudná elviselni a következményeket.”

Hozzátette: ezért Magyarország csak abban az esetben támogatja az új szankciós csomagot, ha annak nem a magyar családok és vállalkozások fizetik meg az árát! Ehhez viszont Brüsszelnek garanciát kell vállalnia arra, hogy a Magyarországra érkező vezetékes szállítású kőolaj felmentést kap, és biztosítania kell az Adria-kőolajvezeték kapacitásbővítését, amely a vezetékes szállítás esetleges leállása esetén lehetővé tenné a tengeren keresztüli olajszállítást.

A Politico az Európai Bizottság egyik tisztviselőjére hivatkozva azt írja, hogy még ezen a héten megállapodásra lehet számítani az ügyben. A lap szerint számos európai vezető jobban fél

a fogyasztói árak emelkedése miatt növekvő választói haragtól, mint Putyin hadseregétől.

Ismert: az olajembargó az Oroszország elleni hatodik szankciócsomag része. Az eddigi csomagok esetében a megállapodás lényegesen könnyebb és gyorsabb volt, a jelenlegi csomag viszont nemcsak az orosz olajra, hanem például a Sberbankra vonatkozóan is tartalmaz megszorításokat. A Politico szerint a tagországok ezeket az egyéb szankciókat kezelhették volna az olajembargó ügyétől függetlenül is, azonban mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy egy egységben tárgyalják őket – így viszont az egyéb szankciók bevezetése is várat magára, amíg nincs megállapodás olajügyben.