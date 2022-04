Szélsőséges esetben akár a gázfogyasztás korlátozását is el tudják képzelni Lengyelországban

Bulgária és Lengyelország is zsarolásnak nevezte, hogy a Gazprom tegnap óta nem szállít nekik földgázt. Mindkét ország kormányfője szerződésszegésnek tartja az orosz cég új feltételeit, amely szerint rubelben kérik a gáz árát. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig arról beszélt: Moszkva a gázszállítás leállításával csak sürgeti Európa függetlenedését az orosz energiahordozóktól – hangzott el az M1 Híradóban. Szerdán az európai piacon 20 százalékkal nőtt a földgáz ára, mivel több ország is attól tart, hogy a lengyelek és a bolgárok sorsára jut.

Tovább tart a gázháború

Vegyes érzésekkel fogadták a bolgár főváros lakói a hírt, hogy szerdától nem érkezik több földgáz az orosz Gazpromtól az országnak:

„Meglepődtem! Nem gondoltam volna, hogy Bulgária az első országok között lesz, ahol elvágják a gázszállítást” – mondta egy járókelő Szófiában.

„Szerintem az Orosz Föderáció reakciója kissé szélsőséges, de kormányunk helytelen magatartása miatt nagyrészt igazságosnak tartom” – vélekedett egy másik szófiai férfi.

Bulgária a földgáz 90 százalékát a Gazpromtól vásárolja, igaz, ez az energiahordozó az ország teljes energiaellátásának alig tizedét teszi ki. Az orosz cég azzal indokolta a szállítás leállítását, hogy a bolgár kormány nem hajlandó rubelben fizetni a gázért.

Az új rendszer értelmében a szállítmányok árát euróban vagy dollárban kell elutalni a Gazprom Bankhoz, ahol azt átváltják rubelre és tovább utalják a Gazpromnak. A bolgár kormányfő szerint azonban ezzel az orosz cég megszegi a szerződésük feltételeit.

„Bulgária nem teljesít olyan követelést, amely nem felel meg a megállapodásunknak. Van szerződésünk, amelyet betartunk, ez az egyetlen álláspontunk. Senki sem zsarolhatja Bulgáriát, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban hiszi magát” – fogalmazott Kiril Petkov bolgár miniszterelnök.

Szerdától Lengyelország sem kap orosz földgázt a Jamal-Európa vezetéken keresztül, amely eddig a szükségleteik felét biztosította. Tőlük is az új fizetési rendszert várja el a Gazprom, azonban ezt Varsó is szerződésszegésnek tartja és jogi lépéseket helyeztek kilátásba. Emellett a lengyel kormány szerint most elegendő tartalékuk van ahhoz, hogy biztosítsák az ellátást.

A miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy szélsőséges esetben akár a fogyasztás korlátozását is el tudja képzelni, azonban az orosz zsarolásnak semmiképp sem engednek.

„A Kreml utasítására, Putyin parancsára nem áramlik többé orosz gáz Lengyelországba. Ez azt mutatja, hogy milyen hatékonyan dolgozunk Ukrajna szuverenitásáért, illetve milyen hatékonyan tudunk védekezni az Oroszországból érkező zsarolás ellen. Mert teljes felelősséggel kijelenthetem, hogy mától, amikor Oroszország befejezte a gázszállítást Lengyelországba, mi minden tekintetben függetlenné váltunk tőlük” – jelentette ki Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg a gáztározóik 78 százalékban feltöltöttek, ami magas tartalékkészletnek számít. Az oroszoktól szintén erősen függő Németországban a tározók alig 34 százalékában van gáz, míg Ausztriában kevesebb, mint 18 százalékos a telítettség.

Közben az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője arról beszélt, hogy a gázszállítás leállításával csak a zöldenergiára való átállást gyorsítják az oroszok.

„Tudtuk, hogy csökkentenünk kell a függőségünket az orosz gáztól és olajtól. Amit Moszkva most tesz, azzal csak arra ösztönöznek bennünket, hogy ezt most még gyorsabban tegyük meg. Vannak módszereink, amivel szembenézhetünk ezzel a helyzettel. Közösen fogunk szembenézni vele, egységben és szolidárisan. Az európaiak biztosak lehetnek ebben” – nyilatkozta Josep Borell, hozzátéve, hogy olyan alternatívát kell találni az orosz energiahordozókra, amellyel nem alakul ki újabb függés, és nem járul hozzá a klímaváltozáshoz.