A Gazprom mától felfüggesztette a gázszállítást Lengyelországba és Bulgáriába

A lengyel gázipari vállalat kedd este számolt be arról, hogy Oroszország leállítja a szállításokat. Nem sokkal később a szófiai energiaügyi miniszter is hasonló bejelentést tett – számolt be az M1 Híradó.

Leáll a gázszállítás A két kormány szerint a korábbi intézkedéseknek köszönhetően a lakosságot nem fenyegeti gázhiány. Lengyelország és Bulgária korábban megtagadta Moszkva követelését, hogy rubelben fizessen a gázért. Varsó már azt is jelezte, hogy nem újítja meg idén lejáró szerződését az orosz energiahordozó vásárlásáról. „Magyarország gázellátása továbbra is biztonságban van ” – így reagált a hírre a külgazdasági és külügyminiszter. A New Yorkban tartózkodó Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Magyarországra irányuló földgázszállítás egy jelentős része, évi három és fél milliárd köbméter érkezik Magyarországra az úgynevezett déli útvonalon, tehát Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. A tárcavezető azt mondta: a Gazprom tájékoztatása szerint a tranzit, tehát a Bulgárián keresztüli szállítás akár Szerbia, akár hazánk irányába ettől független és nem áll le. „A Magyar Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint is Kiskundorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás Magyarország irányába. Tehát, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiség le nem szállítása az nem jelenti a Bulgárián keresztüli tranzit leállítását. Természetesen a bolgár partnereinkkel is egyeztetni fogunk majd, de egyelőre minden érintett ezt az értesülésünket erősítette meg” – nyilatkozta Szijjártó Péter. Nyitókép: A Gazprom orosz gázipari monopólium egyik munkatársa mérőműszereket ellenőriz a Kurszki területen lévő szudzsai gáztovábbító-állomáson (MTI/EPA/Makszim Sipenkov)