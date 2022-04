Ezek mindenkit hülyének néznek?

Munkások dolgoznak az orosz földgázt Ukrajna és Lengyelország megkerülésével Németországba szállító Északi Áramlat-2 gázvezeték fogadóállomásánál a németországi Lubminban 2019. március 26-án. Az Északi Áramlat-2 egy 9,5 milliárd eurós projekt, amelynek keretében két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővült a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlatot, amelynek vezetéke az oroszországi Viborgból indul és a németországi Greifswald mellett fekvő Lubminnál éri el a német partot.MTI/EPA/Clemens Bilan

A Reuters információi szerint Ukrajna a háttérben azért dolgozik, hogy meggyőzze az USA-t és a nyugati országokat arról, hogy le kell állítani az Északi-Áramlat 1-es földgázvezetéket is. Korábban a németek már bejelentették, hogy nem helyezik üzembe a vezeték 2-es csövét. Mivel a Lengyelországon átmenő Jamal vezetéken már nem érkezik földgáz, ezzel gyakorlatilag Nyugat-Európába Oroszországból csak a Magyarországon áthaladó Déli-Áramlat vezetéken keresztül érkezne már fosszilis nyersanyag.

Az ukránok célja minden bizonnyal ezzel az lehet, hogy az országuk területén áthaladó Barátság vezetéken keresztül kaphasson földgázt Európa. Ezzel pedig újra rákényszerítsék Moszkvát arra, hogy tranzitdíjat kelljen fizetnie szomszédjának – ez korábban 3 milliárd dollárt, tehát közel 1500 milliárd forint bevételt jelentett Ukrajnának évente. Továbbá a Nyugat felé is újra meglenne az a zsarolópotenciálja az országnak, amelyet korábban többször is kihasználtak. A Reuters forrásai szerint legalábbis erről próbálják meggyőzni a vezetéket üzemeltető Naftogaz gázipari vállalat prominensei a Biden-adminisztrációt és az amerikai törvényhozókat.

Mindez már csak azért is érdekes, mivel az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij többször is rendkívül élesen fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a Nyugat állítsa le mindenfajta fosszilis energiahordozó importját. Zelenszkij szerint mindenkinek meg kell értenie, hogy „már nem az üzletről és a pénzről van szó, hanem a túlélésről”. Kijev azzal is megvádolta az európai országokat, hogy „más emberek vérén keresik a pénzüket”.

Emlékezetes, hogy Joe Biden amerikai elnök február 22-én jelentette be, hogy a pénzügyi szankciók mellett az Egyesült Államok további szankciókkal sújtja az oroszokat. Ezek közül az egyik, hogy Németországgal közösen felfüggeszti az Északi Áramlat 2 földgázvezeték üzembe helyezésének folyamatát.