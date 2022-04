Szijjártó: Magyarország a továbbiakban sem fog fegyvereket szállítani Ukrajnának

A kormány hozzájárult, hogy az Európai Unió újabb 500 millió euróval támogassa az ukrán hadsereg megerősítését, azonban Magyarország továbbra sem fog fegyvereket szállítani Ukrajnának – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Csehországban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozásán vett részt.

Szijjártó Péter az ülést lezáró sajtótájékoztatón ismét leszögezte, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Hozzátette, hogy mintegy 600 ezer menekült érkezett eddig hazánkba a szomszédos országból, akiknek a hatóságok ellátást, szállást, illetve szükség esetén munkát és oktatást biztosítanak, miközben a kormány a valaha volt legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtja végre.

„Mindezt annak ellenére tesszük, hogy az Európai Unió tisztán politikai okokból visszatart forrásokat Magyarországtól” – fogalmazott.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a kormány mind az öt eddigi szankciós csomagot támogatta, azonban Magyarország energiabiztonsága vörös vonalat jelent, így nem fogják megszavazni az orosz kőolaj- és földgáz importjára vonatkozó esetleges korlátozásokat.

„Az energiaellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés. Sokat dolgoztunk a múltban is a diverzifikáción, és így fogunk tenni a jövőben is, de addig is garantálni kell a biztonságos ellátást” – hangsúlyozta.

A miniszter emellett aláhúzta, hogy a kormányzó pártok az április 3-i választáson rekordtámogatást kaptak, a magyar emberek szerinte ezzel világosan kinyilvánították az akaratukat, hogy békében és biztonságban akarnak élni, s azt akarják, hogy Magyarország maradjon ki a szomszédban zajló háborúból.

„A kormánynak az a kötelessége, hogy érvényt szerezzen a népakaratnak” – emelte ki, hozzátéve, hogy ennek megfelelően továbbra sem fognak fegyvereket szállítani Ukrajnának, és nem engedik át az ország területén a halált okozó fegyvereket.

„Értjük, hogy más országok másként döntenek, mi ezt tiszteletben tartjuk, nem is kommentáljuk, de elvárjuk, hogy a mi döntésünket is tartsák tiszteletben” – mondta.

A találkozón Szijjártó Péter mellett Alexander Schallenberg osztrák, Jan Lipavsky cseh, Ivan Korcok szlovák és Anze Logar szlovén külügyminiszter vett részt.