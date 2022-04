Jaroslaw Kaczynski: Magyarország sohasem hagyott cserben minket

Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó lengyel nemzeti konzervatív Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke és Orbán Viktor miniszterelnököt Varsóban. Fotó: (MTI/EPA/Pawel Supernak)

„Nézzük hideg szemmel a most kialakult helyzetet, Magyarország minden eddig javasolt szankciót támogatott, elítélte az orosz agressziót” – mondta Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság pártjának elnöke a wPolityce.pl-nek.

Közölte, Magyarország ellenzi az Oroszországból származó olajimport tilalmát, de ugyanezt a hozzáállást képviseli Németország és néhány más fontos uniós ország is.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar gazdaság milyen nagy mértékben különbözik a lengyelhez képest. Mindenekelőtt a Gyurcsány Ferenc posztkommunista miniszterelnök idején alakult ki a sok dimenzióban mélyreható függőség Oroszországtól.”

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt nehéz megtörni. Tudjuk, hogy Magyarországnak más a történelme, ezért másképp közelíti meg a dolgokat, és Ukrajnában is van egy nagy magyar kisebbség is – mondta a pártelnök.

Azt is őszintén be kell vallani, hogy mindig is tisztában voltunk Orbán Viktor és a mi politikai táborunk Oroszországhoz és Németországhoz való hozzáállása közötti különbségekkel – hívta fel a figyelmet Kaczynski.

„Ez már az évekkel ezelőtti hosszú nidzicai beszélgetésünk során is nyilvánvaló volt, korábban is ismertük egymást, de akkor tudtuk először mélyebben megismerni egymás álláspontjait.”

A pártelnök közölte, semmiképpen sem szakítjuk meg a két ország közötti kapcsolatokat. Morawiecki miniszterelnök megállapodott Orbán Viktorrak és a többi partnerrel a Visegrádi Csoport többhetes felfüggesztéséről.

„Hangsúlyozni szeretném: vannak nézeteltérések, de Magyarország olyan partner, aki soha nem titkolta álláspontját.”

Az együttműködés más területein, például az EU-ban, soha nem hagyott cserben bennünket – tette hozzá.