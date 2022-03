Veszélyes javaslatok vannak a NATO asztalán

Repüléstilalmi övezet Ukrajna felett és az orosz kőolaj- és gázszállítás teljes uniós szankciója. Többek között ezek az egyszer már elutasított javaslatok szerepelnek újra a csütörtök–pénteki NATO- és EU-csúcson – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a közösségi oldalán.

„Vannak tagállamok, amelyek ismét felvetették, hogy légtérzárat hozzunk létre Ukrajna felett. A NATO azonban egy védelmi szövetség. Arra képesek és alkalmasak vagyunk, sőt, az kötelességünk is, hogy egymást megvédjük, de a NATO területén kívül katonai akciókba bonyolódni nem dolga a NATO-nak. Magyarország álláspontja világos: sem katonát, sem fegyvert nem akarunk küldeni a NATO területén túlra”

– nyilatkozta a miniszterelnök.

A csütörtöki NATO-csúcson várhatóan a legújabb javaslatok egyik leghangosabb pártolója, a litván kormány ismét szorgalmazza a már hétfőn egyértelművé tett kijelentését, hogy az eddigieknél is sokkal komolyabb lépést akar elérni.

„Elkerülhetetlen, hogy az energiaszektorról beszéljünk, és elsősorban az olajról, mert ez jelenti a legnagyobb bevételt az orosz költségvetésben”

– mondta Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter.

Az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, az észt Kadri Simson ennél is tovább ment, és kijelentette:

tanulmányok bizonyítják, hogy az EU mindegyik tagállamában készek az emberek viselni a magas energiaárak terheit.

Tehát szerinte a magyar emberek is hajlandók lennének sokkal többet fizetni a gázért, az áramért és az üzemanyagokért, csakhogy megbüntessék a Valgyimir Putyin vezette Oroszországot.

Azonban úgy tűnik, hogy ezt a harcias álláspontot a nagy uniós és NATO-tagállamok ezúttal sem fogját támogatni. A holland miniszterelnök – a magyar állásponthoz hasonlóan – lehetetlennek nevezte az orosz gázról és olajról való lemondást.

„Gondoskodnunk kell arról, hogy elegendő gáz és olaj legyen a rendszerben, ez továbbra is kulcsfontosságú Hollandia, Németország és a kelet-európai tagállamok számára. Igen, a lehető leggyorsabban enyhíteni kell a függőséget, de ezt nem tehetjük máról holnapra”

– mondta Mark Rutte holland kormányfő. De Olaf Scholz német kancellár, Emanulel Macron francia elnök és Boris Johnos brit miniszterelnök sem lát lehetőséget további szigorításokra.

„Egy EU-s szankció az orosz energiahordozókkal szemben egy geopolitikai éhségsztrájkkal érne fel”

– közölte Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Az M1-en elmondta: több nagy európai ország sem tudja most még nélkülözni az orosz energiahordozókat.

„Lassan az EU kezdi kimeríteni a szankciós politikák lehetőségét. Egy utolsó nagyszabású lépés lenne a gázembargó. A gáz- illetve az olajembargó Oroszországgal szemben. Azonban én azt gondolom, hogy jelenleg ez az EU számára kivitelezhetetlen, ugyanis több nagy ország is rá van szorulva az orosz energiahordozókra. Így Németország, Hollandia, Olaszország is nagymértékben rá van szorulva az orosz energiahordozókra. Természetesen hazánk is ki van téve egyfajta függésnek Oroszországtól az energiahordozók terén.”

Koskovics Zoltán hangsúlyozta: van törekvés arra, hogy radikálisan csökkentsék az európai államok energiafüggőségét Oroszországtól, de ennek megvalósítása még hosszú éveket vehet igénybe, és 2027-ig biztosan nem reális.