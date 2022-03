Joe Biden és Hszi elnök pénteken egyeztet az ukrajnai háborúról

A legfelsőbb szintű amerikai–kínai megbeszélések fő csapásirányának az orosz–ukrán háború, illetve a hidegháborús hangulatban tett nagyhatalmi szerepvállalások megvitatása ígérkezik. Biden szándékait némileg előrevetíti, hogy az amerikaiak szerint Peking már döntést hozott arról, hogy gazdasági és pénzügyi támogatást nyújt Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban.

Joe Biden amerikai elnök pénteken Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal, hogy egyeztessenek az orosz–ukrán háború kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseiről és az amerikai–kínai viszonyokról – írja a The Guardian a Fehér Ház tájékoztatása nyomán. Mint írják:

az amerikaiak szerint Kína már döntést hozott arról, hogy gazdasági és pénzügyi támogatást nyújt Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban.

A lap úgy tudja, Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a hét elején találkozott kínai kollégájával, hogy bemutassa az Egyesült Államoknak az orosz agresszióval szemben képviselt irányvonalát, a hétórás megbeszélés során pedig az amerikaiak számára világossá vált, hogy a kínaiak már elkötelezték magukat az oroszok ügye mellett. A kérdés csupán az, hogy „tovább mennek-e”.

A lap felidézi, hogy csütörtökön kínai részről bírálat érte Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt, amiért a transzatlanti katonai szövetség védelmi minisztereinek tegnapi találkozója után azt mondta, hogy Kína az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaként köteles segítséget nyújtania az ukrajnai háború lezárásában.

Stoltenberg felszólította Kínát, hogy tegyen eleget kötelességének, azaz „egyértelműen ítélje el az inváziót, és ne támogassa Oroszországot”.

A kínaiak missziója ezt visszautasította, mondván, nincs szükségük kioktatásra az igazságszolgáltatásról azoktól, akik visszaélnek a nemzetközi joggal. A megjegyzés arra vonatkozott, hogy a NATO 1999-ben a Jugoszlávia elleni hadműveletekben véletlenül a belgrádi kínai nagykövetséget is lebombázta, és három újságíró meghalt – mutat rá a brit lap.

Míg az Egyesült Államok fegyverekkel és pénzzel is támogatja Ukrajnát, Kína alapvetően semleges álláspontot képvisel a konfliktusban. Ez nem meglepő, hiszen az ázsiai ország jelentős gazdasági partnere Ukrajnának és Oroszországnak is, a háború kitörése óta vitt retorikája is a semleges státusz irányába mutat. Ennek ellenére számos nyugati elemző számít arra, hogy az Oroszországot sújtó gazdasági szankciók miatt a két ország szorosabbra fűzi a viszonyát.

Címlapfotó: Joe Biden amerikai elnök videokonferencia keretében találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel (a képernyőn) a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-szobájából 2021. november 15-én. (Fotó: MTI/AP/Susan Walsh)