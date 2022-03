„Amikor a fegyverek szólnak, az ideák hallgatnak” – film készült Soros György életéről

Soros György a nyitottságot hirdeti, mégis hatalmas betonfalakkal veszi körbe magát Egyesült Államokbeli luxusotthonában. A Pesti TV riportere elutazott a New York mellett található Long Islandre, hogy személyesen keresse fel a magyar származású amerikai milliárdost. Hogy mi történt a látogatás során? A filmből majd ez is kiderül, amelynek előzetesét elsőként a PestiSrácok.hu-n és a Pesti TV-n nézheti meg, de hamarosan a teljes dokumentumfilm is bemutatásra kerül.

Soros György Budapesten született Schwartz Györgyként, 1936-ban nevet változtattak Sorosra, amely eszperantó nyelven (Soros apja eszperantista volt) azt jelenti, hogy “szárnyalni fog”. Az eredmény ismert, Soros György a világ leggazdagabb emberei közé repítette magát.

Az egy év alatt elkészült filmben az alkotók forgattak New Yorkban, Washingtonban, Londonban, Brüsszelben és Budapesten is. Neves szakértőket, politikusokat és Soroshoz közel álló embereket szólaltattak meg, vagy próbáltak szóra bírni. Az életrajzi dokumentumfilmnek aktualitása is van hiszen Soros György már 1989 óta aktívan kiveszi a részét az ukrán események alakulásából. Több üzleti érdekeltsége is van az országban.