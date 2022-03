Mianmari puccs – A junta az árnyékkormány több tagját megfosztotta állampolgárságától

A mianmari junta szombaton bejelentette, hogy a hadsereg által terroristaszervezetnek minősített „nemzeti egységkormány” több tagját megfosztja állampolgárságától.

A junta szóvivője arról tájékoztatott, hogy a döntés egyebek között az árnyékkormány „külügyminiszterét”, Zin Mar Aungot, „belügyminiszterét”, Lvin Ko Latt-tot és „emberi jogi miniszterét” Aung Mjo Mint érinti.

A The Global New Light of Myanmar című kormánypárti napilap azt közölte, hogy a fenti személyek megsértették Mianmar törvényeit, és tevékenységükkel ártottak az országnak.

A mianmari junta támogatói nemzeti zászlókkal vonulnak fel Rangunban 2022. február 1-jén (Fotó: MTI/EPA)

Mianmarban a hadsereg február elsején, a parlament megalakulása előtt pár órával vette át a hatalmat, letartóztatta az ország de facto vezetőjét, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít és az általa vezetett kormányzó Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) párt számos politikusát. A hadsereg azzal indokolta a puccsot, hogy a kormány nem vette figyelembe a novemberi választással kapcsolatos panaszaikat. A választást toronymagasan az NLD nyerte.

Az önmagát legitimnek nevező, az államcsínnyel megbuktatott és illegalitásba vonult képviselők alkotta árnyékkormány néhány héttel a puccs után hallatott magáról.

A „kormányt” más államok nem ismerték el, tagjai pedig illegalitásban vagy száműzetésben tevékenykednek.

A puccs nyomán az ország káoszba süllyedt, a hadsereg elleni tüntetéseknek és tiltakozó akcióknak már több mint 1600 civil áldozata van, és csaknem 9000 embert vettek őrizetbe.