Századvég: A baloldal háborúpárti nyilatkozatai kockáztatják a magyarok biztonságát

A magyarok biztonsága a legfontosabb

Az orosz–ukrán konfliktus kiemelt hatást gyakorol Magyarországra, mivel a kárpátaljai magyarok és az ukrán polgárok egy része hazánkban keres menedéket. A magyar kormány a humanitárius segítségnyújtás mellett a konfliktus mielőbbi békés rendezését szorgalmazza, és azt tartja kívánatosnak, hogy az orosz–ukrán válság véget érjen. A polgári kormány nyilatkozatai és cselekedetei a békés rendezés elérésének irányába tett lépések, amelyek garantálják Magyarország és a kárpátaljai magyarok biztonságát is. Ezzel szemben Márki-Zay Péter és a baloldali erők eltérő politikát képviselnek, mivel a miniszterelnök-jelölt több interjúban is elmondta, hogy katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába a fegyveres konfliktus helyszínére. Márki-Zay megnyilvánulásai kiemelt kockázattal járnak, ugyanis a baloldal kormányfőjelöltje nem veszi figyelembe, hogy fegyverek és katonák küldése a konfliktuszónába azonnali megtorlással járhat a kárpátaljai magyarok számára. Szemmel látható, hogy a baloldali politikus javaslatai megfogalmazásakor figyelmen kívül hagyja az anyaországi és külhoni magyarság nemzeti érdekeit, felvetéseit sokkal inkább a politikai haszonszerzés reménye határozza meg. A kialakult szorongatott helyzetben kulcsszerepe van a higgadt, átgondolt döntések meghozatalának, ezek hiánya ugyanis a válság mélyülését, illetve Magyarország fegyveres konfliktusba sodródását idézheti elő.

A béke megteremtése kiemelt nemzeti érdek

Az orosz–ukrán konfliktus kiélezésének támogatása, a háború burkolt pártolása teljes mértékben ellentétes Magyarország és a kárpátaljai magyarság érdekeivel, így felmerül a kérdés, hogy milyen tényezők állhatnak Márki-Zay Péter nyilatkozatainak hátterében. A baloldal miniszterelnök-jelöltje az elmúlt időszakban többször engedett betekintést saját személyiségébe, amikor szélsőséges, illetve sértő megjegyzéseket tett több társadalmi csoportra, a nőkre, a vidékiekre, az idősekre, illetve a fogyatékossággal élőkre. Mint azt a felsorakoztatott példák is mutatják, Márki-Zay kommunikációja a korábbiakban is átgondolatlan, felelőtlen és agresszív volt, ennek folytatásának lehetünk tanúi napjainkban az orosz–ukrán válsággal összefüggésben is. Megnyilvánulásaival a politikus még a saját táborában lévő szavazók egy részét is elbizonytalanította, mivel retorikájával nem békességet és nyugalmat sugároz, hanem a háborús pszichózist erősíti. A hatalomra törő kormányfőjelölt szavaival gondolkodás nélkül sodorná Magyarországot háborús helyzetbe.

Mindemellett Márki-Zay Péter a közelgő választások miatt kampánytémává emelte az orosz–ukrán konfliktust, és arrogáns hangnemben támadja a magyar kormányt azért, mert Magyarország nem kíván részt venni a fegyveres harcokban. A hódmezővásárhelyi polgármester retorikájában vélhetően szerepet játszik az a körülmény, hogy népszerűsége hónapról hónapra csökken, így feltételezhető, hogy ezt a tendenciát a fegyveres konfliktus nyújtotta politikai „lehetőségek” kiaknázásával kívánja megfordítani. Fontos hangsúlyozni, hogy a kialakult válsághelyzet árnyékában a konfliktus által generált indulatok felkorbácsolását, a feszültség fokozását semmilyen kampánystratégiai, illetve szavazatszerzési szempont nem indokolhatja, vagyis a baloldal tévúton jár, amikor biztonsági kockázat helyett politikai lehetőségként tekint az orosz–ukrán válságra.