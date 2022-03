Videóüzenetben jelentkezett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai videóüzenetében kijelentette, hogy Oroszország el akarja törölni Ukrajnát, az ország történelmét és népét – jelentette a Reuters brit hírügynökség szerdán.

Az orosz hadsereg kedden az ukrán nagyvárosokra mért tüzérségi csapásokat, és Kijev elfoglalására készült, miközben a Nyugat egyre szorosabbra vonta a megtorló gazdasági büntetőintézkedéseket Oroszország körül.

A borotválatlan és katonai olajzöld színű pólót viselő Zelenszkij elnök szerint azonban a Nyugat válasza nem elégséges: további nemzetközi támogatást sürgetett, beleértve Ukrajna európai uniós (EU) csatlakozási kérelmének a támogatását.

„Itt most nem lehet semlegesnek maradni” – hangsúlyozta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a harcokban eddig 6 ezer orosz katonát öltek meg.

A Délkelet-Ukrajnában az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol kikötővárosát olyan intenzív orosz bombázás érte szerda reggel, hogy még a sérülteket sem tudták evakuálni. Az Odesszától keletre, a Fekete-tenger partján fekvő Herszon városát pedig az orosz védelmi minisztérium közlése szerint elfoglalták az orosz csapatok, bár ezt ukrán részről kétségbe vonták.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét.

A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az EU és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.