Biden újabb bakija – irániaknak nevezte az ukránokat

Az amerikai kongresszus két háza előtt, helyi idő szerint kedd este elmondott évértékelő beszédében Joe Biden elnök támogatásáról biztosította Ukrajnát és teljes mellszélességgel kiállt az orosz erők inváziójával szembesülő ország vezetése mellett. Beszédének dramaturgiai csúcspontján azonban hibát vétve összekeverte az ukrán népet az iránival.

– mondta Biden.

Biden says “Iranian people” instead of “Ukrainian people”#SOTU pic.twitter.com/J3KFh5NlHx

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 2, 2022