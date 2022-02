Ukrán válság: megkezdődtek az orosz-ukrán béketárgyalások

Megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna és Oroszország között – erősítették meg a két ország külügyminisztériumai.

(Fotó: Foreign Ministry of Belarus / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

Ukrajna közölte, hogy a tárgyalások célja az „azonnali tűzszünet és az orosz csapatok kivonása”. A delegációban több magas rangú tisztviselő is részt vesz, de maga Volodimir Zelenszkij elnök nem – számolt be róla a The Guardian.

A Kreml nem kívánta kommentálni céljait, de Vlagyimir Megyinszkij orosz tárgyaló azt mondta, hogy Oroszország olyan megállapodást akar elérni, amely mindkét fél érdekeit szolgálja.