Légvédelmi szirénák hangjára ébredtek az emberek Kijevben – Oroszország megtámadta Ukrajnát

Hajnalban indult az átfogó támadás légicsapásokkal, aztán megindultak a szárazföldi erők. Ezek részben a szakadár területek orosz ajkú lakosságából toborzott csapatok, és a korábbi hetekben az orosz-ukrán határ közelében összevont erők is.

Oroszország megtámadta Ukrajna (Híradó, 2022.02.24. 19:40)

Egymás után két rakétatalálat is érte csütörtök hajnalban az egyik panelházat a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Csuhuivban. Több emeleti lakás kigyulladt, a tűzoltók órákon át próbálták megfékezni a lángokat. A hatalmas robbanástól még a szemközti ház ablakai is betörtek.

A dél-kelet-ukrajnai kikötővárosban, Mariupolban egy katonai létesítményt romboltak porig az orosz rakéták. Találat érte a repülőteret, és lövedékek csapódtak be a külváros lakott területein is. A polgármester szerint legalább három ember életét vesztette.

Kapcsolódó tartalom

Közben a déli határszakaszon orosz katonai konvojok léptek be Ukrajnába, a 2014-ben elcsatolt Krím-félsziget felől. A hosszú sorokban haladó járműveket az ukrán határőrség megfigyelőkamerái is rögzítik.

Orosz páncélosok hatoltak be Ukrajnába a szomszédos Fehéroroszországból is, ahol hetek óta több, mint 30 ezer orosz katona állomásozik. A fehérorosz védelmi miniszter pár napja közölte, hogy a hadgyakorlatra érkező egységek határozatlan ideig maradnak az országban.

Légvédelmi szirénák hangjára ébredtek az emberek Kijevben is. Sokan az óvóhelyeken és a metróállomásokon próbálják átvészelni a légcsapásokat. Az ukrán fővárost hajnal óta számos találat is érte, az egyik lövedék a katonai hírszerzés épülete mellett ért földet. A déli városrészben lakott területen csapódott be egy rakéta, megrongálva a környékbeli épületeket. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a támadások nem a civil lakosságot, hanem a katonai létesítmények ellen irányulnak, ezért precíziós fegyverekkel veszik célba azokat.

Kapcsolódó tartalom

Vlagyimir Putyin orosz elnök hajnalban rendkívüli tévébeszédében jelentette be, hogy katonai műveletet rendeltek el, miután a kelet-ukrajnai szakadár területek vezetői segítséget kértek tőle.

Az összehangolt támadás megindítása után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hadiállapotot vezetett be, és mozgósította a hadsereget. Arra szólította fel az ukránokat, hogy ragadjanak fegyvert, és védjék meg az ország szuverenitását.

„Mindenki, akinek van harci tapasztalata, és részt tud venni Ukrajna védelmében, azonnal jelentkezzen a katonai parancsnokságokon” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Kapcsolódó tartalom

Kijevben minden csomópontnál katonai ellenőrzőpontokat állítottak fel. Az ukrán elnök beszámolt arról, hogy a katonák az ország déli határánál, illetve északon, a Fehéroroszország közelében fekvő Csernobil környékén vívják a leghevesebb harcokat a benyomuló orosz csapatokkal. A hivatalos adatok szerint az ukrán erők reggel óta több orosz repülőgépet és helikoptert is lelőttek, ezt Moszkvában cáfolják.

Közben az oroszbarát szakadárok által ellenőrzött területeken önkéntesek százai csatlakoznak a milíciákhoz, hogy az ukrán kormányerők ellen harcoljanak.

Az ukrán nagyvárosokban az emberek sorban a bankautomaták előtt, hogy készpénzhez jussak, amíg még lehet. A fővárosból kifelé vezető utakon már délelőtt hatalmas torlódás alakult ki. Sokan igyekeznek biztonságos helyre húzódni, akár az országon belül, akár külföldön.

A nyugati területekről legtöbben Lengyelország felé veszik az irányt, de a Szlovákiába, és a Romániába vezető határátkelőknél is hosszú sorban várakoznak a járművek. Mindhárom ország kormánya bejelentette, hogy felkészült a támadások előtt menekülő ukránok befogadására.