Az iráni külügyminiszter a NATO „provokációját” tette felelőssé a hadműveletért

Hoszein Amirabdollahián hangsúlyozta: a jelen helyzetben a tűzszünet és a konfliktus politikai úton történő rendezése a legfontosabb.

Szaíd Hatibzadeh külügyi szóvivő – akinek szavait egyebek között a Mehr iráni hírügynökség is idézte – azt mondta, Irán kijevi nagykövetsége egyelőre működik, és elsősorban az Ukrajnában élő irániak kimenekítését intézi. Hatibzadeh egyúttal felszólította a feleket, hogy a vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezzék.

The #Ukraine crisis is rooted in NATO’s provocations.

We don’t believe that resorting to war is a solution.

Imperative to establish ceasefire & to find a political and democratic resolution.

