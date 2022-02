Ukrajna már a hadiállapotra készül

Lövések hallatszottak kedden a luhanszki régió ukrán ellenőrzés alatt álló területein. A frontvonalnál fekvő Sztanicja Luhanszkában rakéta csapódott be egy erőműbe. Ugyanebben a városban néhány napja nehéztüzérségi lövedékek csapódtak be egy óvodába és egy vasútállomás épületébe is. A helyiek azóta egyre többször mennek az óvóhelyekre.

„Találat érte ennek a háznak a tetejét is. Az emberek lerohantak az óvóhelyre. Vannak, akik már két-három napja lent vannak, mit lehet itt mondani, teljes katasztrófa”

– nyilatkozta egy helyi férfi. Aki teheti elhagyja a térséget.

Sztanicja Luhanszkában van az egyetlen átkelőhely Luhanszk megyében a szakadár és az ukrán ellenőrzésű területek között.

Sokan mennek Ukrajna irányába, bőröndökkel kelnek át a határon.

A Donyecki Népköztársaság székhelyén élők optimisták

Orosz zászlókkal és tűzijátékkal ünnepelnek emberek Donyeck belvárosában 2022. február 21-én, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a két önhatalmúlag kikiáltott délkelet-ukrajnai szakadár terület függetlenségének elismeréséről szóló dokumentumot (Fotó: MTI/AP/Alexei Alexandrov)

Donyeckben, a Donyecki Népköztársaság székhelyén eközben egész más a hangulat. Az ott élők optimistán fogadták a két népköztársaság szuverenitásának elismerését, illetve azt, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette, orosz békefenntartók érkeznek a térségbe.

„Radikális változásokra számítok az élet minden területén. Talán végre béke lesz, nem lesz több lövöldözés, ez nagyon fontos”

– mondta egy helyi lakos.

A helyi vezetés szerint az orosz hadsereg már a térségben van

„Az orosz hadsereg átlépte a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság határát, és elfoglalta állásait a köztársaság nyugati és északi részein” – mondta a Donyecki Népköztársaság tanácsának egyik tagja.

Ezt az értesülést azonban jelenleg nem erősítették meg más források.

Szemtanúk ugyan nagy létszámú hadoszlop mozgásról számoltak be, de nem egyértelmű, hogy ezek orosz járművek vagy a szakadároké. Az orosz külügyminiszter ugyanis kedden azt mondta:

egyelőre senki sehova nem tervez katonákat küldeni.

A műholdfelvételek is azt támasztják alá, hogy az orosz hadsereg egyelőre még mindig csak csapatösszevonást tart Ukrajna északkeleti határától 20 kilométerre.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő eközben kedd este bejelentette, hogy tartalékosokat hívnak be a hadseregbe.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig arról beszél, hogy Oroszország nehéz nemzetközi helyzettel néz szembe.

„Oroszország mindig nyitott a párbeszédre és a válságok diplomáciai megoldására a legnehezebb kérdésekben is. Szeretném azonban megismételni, az orosz emberek biztonsága vitán felüli elsőbbséget élvez minden felett”

– fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin az egyik legnagyobb veszélynek a NATO katonai aktivitását nevezte. A elnök úgy fogalmazott