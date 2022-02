Ukrán válság: Biden bejelentést tett, új szankciókat vezetnek be

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke kedden bejelentette, hogy életbe lépteti az Oroszországgal szembeni szankciók "első részletét", annak nyomán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az előző nap elismerte a két, Donyec-medencei „népköztársaság” függetlenségét és „békefenntartó” csapatok telepítését rendelte el a szakadár területeken.

Biden kiemelte, hogy Oroszország megkezdte Ukrajna „invázióját”, ezért az Egyesült Államok új szankciókat vezet be, amelyek célja a további ukrajnai orosz agresszió megakadályozása – számolt be róla a The Guardian.

Elmondta, hogy az Egyesült Államok elvágja Oroszország nagy pénzügyi intézményeit a nyugati országoktól. Emellett azt is bejelentette, hogy szankciókat fog bevezetni az ország elitjére is.

Az amerikai elnök megjegyezte, hogy az orosz kormány csapatokkal és hajókkal halmoz fel vérkészleteket az ukrán határ közelében. Állítása szerint ez egyértelmű jele annak, hogy az oroszok háborút akarnak indítani Ukrajnában – számolt be a Fox News.

Biden közölte, hogy a pénzügyi szankciók mellett az Egyesült Államok további szankciókkal sújtja az oroszokat. Ezek közül az egyik, hogy Németországgal közösen felfüggeszti az Északi Áramlat 2 földgázvezeték üzembe helyezésének folyamatát.

Bejelentette továbbá, hogy további amerikai erők indulnak a NATO-országok biztonságának megerősítésére az Oroszország és Ukrajna közötti növekvő feszültségek közepette.

„Engedélyeztem a már Európában állomásozó amerikai erők és felszerelések további mozgatását, hogy megerősítsük balti szövetségeseinket” – mondta keddi beszédében. „Hadd legyek világos, ezek teljesen védekező lépések a részünkről. Nem áll szándékunkban háborúzni Oroszországgal” – húzta alá.

Biden szerint azonban az Egyesült Államok „félreérthetetlen üzenetet” akar küldeni arról, hogy az kész „megvédeni a NATO minden egyes centiméterét”.

Kiemelte, hogy amerikai katonai csapatok indultak Észtország, Lettország és Litvánia határára.