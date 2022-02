Magyarország folyamatosan egyeztet nyugati szövetségeseivel

Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét – erről biztosította Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt. Kijelentette, aggodalommal figyeli a fejleményeket. Tájékoztatta az ukrán elnököt, hogy Magyarország támogatja a közös, koordinált európai szabályozást, amelynek keretében a magyar kormány folyamatosan egyeztet nyugati szövetségeseivel. Orbán Viktor vezetésével reggel a Karmelita kolostorban összeült a nemzetbiztonsági kabinet. A résztvevők áttekintették az Ukrajnában kialakult helyzetet.

Fokozódik az ukrán-orosz válság

Orbán Viktor miniszterelnök nem sokkal hétfő éjfél előtt posztolt közösségi oldalán az ukrán válsággal kapcsolatban. A kormányfő többek között azt írta, hogy egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével és jelezte: Magyarország részese a közös uniós álláspontnak.

Kora reggel pedig már össze is ült a nemzetbiztonsági kabinet a Karmelita kolostorban. A miniszterelnök vezetésével a résztvevők áttekintették az ukrán válsághelyzetet és döntéseket is hoztak. Az ülésen Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről pedig Vargha Tamás polgári hírszerzésért felelős államtitkár vett részt.

Orbán Viktor az ukrán helyzetről hétfői, szlovéniai látogatásán is beszélt. Úgy fogalmazott: Magyarország másoknál nehezebb helyzetben van, mert szomszédos Ukrajnával. Ha ott baj van, akkor Magyarországra még a 90-es években megtapasztaltaknál is nagyobb mértékű menekültnyomás nehezedhet. A miniszterelnök mindezt a béke mellett érvelő speciális magyar oknak nevezte.

Egyeztetnek a lehetséges lépésekről

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a fejlemények nyomán felgyorsult Brüsszelben a szankciós intézkedések előkészítési folyamata. Egyeztetnek a lehetséges lépésekről. Szijjártó Péter kijelentette: Magyarország a keleti irányú szankciók esetében soha nem törte meg az Európai Unió egységét. Mint fogalmazott: „nekünk, mint a térségben elhelyezkedő országnak, nem szabad feladnunk még az utolsó utáni reményt sem a diplomáciai megoldás lehetősége kapcsán”. Hozzátette: Magyarország az ukrán konfliktus ügyében megtartott összes uniós egyeztetésen képviselteti magát.

Fel kell készülni minden helyzetre a keleti határ mentén – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki bejelentette: katonákat és haditechnikai eszközöket csoportosítanak az ország keleti térségébe. A miniszter úgy fogalmazott: a kabinet reggeli ülésén Orbán Viktor miniszterelnöktől a Honvédelmi Minisztérium azt a feladatot kapta, hogy meg kell akadályozni, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulás tudjon bejönni és az ország területén manővereket hajtsanak végre. Benkő Tibor szerint ha Ukrajnában a helyzet eszkalálódik, akkor nemcsak Ukrajna keleti részén lesz háborús tevékenység, hanem az kiterjed Kijev és Kárpátalja irányába is. Ezért fel kell készülni a menekültek érkezésére is.

„Magyarország békét szeretne, a békét a tárgyalóasztalok mellett kell elérni, de a Magyar Honvédségnek rendeltetéséből adódóan is készen kell állnia arra, hogyha kell, humanitárius feladatok ellátásában, ha kell, akkor a határ védelmének ellátásában vegyen részt”

– mondta.

A Donyec-medencében élő oroszok üdvözölték Putyin döntését

A Donyec-medencében élő oroszok üdvözölték Vlagyimir Putyin döntését, miszerint Oroszország elismeri a két kelet-ukrajnai szakadár régió függetlenségét. Az oroszbarát vezetésű luhanszki és donyecki területek korábban katonai segítséget kértek Oroszországtól, Vlagyimir Putyin elnök pedig már küldött is békefenntartókat a térségbe. Moszkva lépését a nemzetközi közösség elítélte, szankciókat helyezett kilátásba, és jelezte, hogy kiállnak Ukrajna függetlensége és területi egysége mellett.

Orosz zászlókat lengettek és tűzijátékkal ünnepeltek Donyeck város lakói, miután Moszkvában Vlagyimir Putyin bejelentette, a délkelet-ukrajnai szakadár Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság szuverenitásának elismerését. Az orosz himnusz is felcsendült, majd utcabál is volt a város központjában.

A helyiek abban reménykednek, hogy az eddig senkiföldjének tartott térségben normalizálódik az élet. Mivel rendezetlen volt a terület, sem Ukrajnához, sem Oroszországhoz nem tartoztak. Az idősek nem jutottak nyugdíjhoz, a rászorulók pedig nem kapták meg az őket megillető juttatásokat. Akadozott az áruforgalom, a villany- és gázszolgáltatás, és nincs megfelelő orvosi ellátás sem.

Ismeretes: az orosz államfő hétfőn együttműködési és barátsági megállapodást írt alá Gyenyisz Pusilinnal és Leonyid Paszecsnyikkal, a két régió vezetőjével. Vlagyimir Putyin felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy biztosítsák a békefenntartást a függetlennek elismert területeken.

A nemzetközi közösség elítélte az orosz bejelentést

A nemzetközi közösség azonban elítélte az orosz elnök bejelentését. Ukrajna, az Egyesült Államok, Franciaország és több más európai ország kérésére rendkívüli ülést tartott az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Ukrajna ENSZ-nagykövete azzal indokolta a sürgős találkozót, hogy Vlagyimir Putyin tettei sértik Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Joe Biden amerikai elnök azonnal reagált a történtekre, rendeletben tiltotta meg az amerikai állampolgárok részére, hogy kereskedelmi tevékenységet kezdeményezzenek vagy befektessenek a délkelet-ukrajnai szakadár régiókban. Az amerikai külügyminiszter pedig bejelentette, hogy határozottan elítéli az orosz lépést, és felszólította az amerikai nagykövetség még Ukrajnában maradt munkatársait, hogy hagyják el az országot.

Az Európai Unió rendíthetetlenül támogatja Ukrajna függetlenségét

A NATO-főtitkár Twitter-üzenetében azt írta: a két szakadár terület elismerése aláássa Ukrajna önállóságát és területi egységét, és ellehetetleníti a kelet-ukrajnai konfliktus megoldására irányuló erőfeszítéseket. Jens Stoltenberg úgy fogalmazott, hogy a NATO támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, a szövetségesek pedig sürgetik Oroszországot, hogy a diplomáciai megoldást válassza és vonja ki csapatait Ukrajna területéről.

Az európai uniós intézmények vezetői is elítélték a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerését.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közleményben hangsúlyozták:

az Európai Unió szankciókkal reagálni. Leszögezték, az Európai Unió rendíthetetlenül támogatja Ukrajna függetlenségét, önállóságát és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül.

Az Ukrajna és Oroszország területén található Donyecki és Luhanszki Népköztársaság még 2014-ben kiáltotta ki függetlenségét, de senki sem ismerte el. Az Oroszország által támogatott szakadárok azóta is súlyos harcokat vívnak az ukrán hadsereggel, annak ellenére, hogy tűzszüneti megállapodás született a két fél között.

A szakadár térséget már akár hétszázezer ember is elhagyhatta, most a becslések szerint négymillióan élnek ott. Az eddigi harcoknak súlyos ára volt, 14 ezren vesztették életüket. Az elmúlt napokban a régióból százezer embert, főleg nőket és gyermekeket evakuáltak Oroszországba. Oroszország-szerte üdülőkben, gyermektáborokban helyezik el őket, de sokan vannak, akik a saját lakásukat is felajánlották számukra.

Fotó: EPA/Arkady Budnitsky

Még rendezhető a konfliktus

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint még rendezni lehet az orosz–ukrán konfiktust. A szakértő hangsúlyozta, hogy a nyugati vezetők mindent megtesznek a diplomáciai megoldások érdekében.

Az M1 kárpátaljai tudósítója jelezte: nincs pánik Ukrajnában. A boltokban nem alakult ki felvásárlási láz, de az emberek tartanak a hrivnya leértékelődésétől. K. Debreceni Mihály elmondta, hogy amikor az ukrán elnök nyugalomra intette az embereket, a média is egy kicsit csendesebb lett, és nem tapasztalható pánikhangulat sem. Kárpátalján szintén nyugalom van.