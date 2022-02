Fehéroroszország fegyverzetet akar vásárolni Oroszországtól

Fehéroroszország katonai helikoptereket, vadászgépeket és légvédelmi rakétarendszereket kíván vásárolni a következő években Oroszországtól – közölte Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden a BelTA fehérorosz állami hírügynökség szerint.

Lukasenka a jelentés szerint fokozni akarja katonai együttműködését Oroszországgal, hogy javítsa országa védelmi képességeit az európai feszültség közepette, miután Moszkva hétfőn elismerte a két, kelet-ukrajnai szakadár terület függetlenségét.

A haza védője és a fegyveres erők napján mondott beszédében Lukasenka emlékeztetett arra, hogy az elmúlt félévben két nagyszabású közös hadműveletet is tartottak Oroszországgal, és ha kell, újabbak is lesznek, „bárhogy is vélekedjenek erről a határ túloldalán”.

A fehérorosz vezető kedden felszólította az ukrán vezetést, hogy fordítson hátat a „tengerentúli gazdáknak”, akik „nem hoznak szerencsét” az ukrán népnek.

„Mihelyt kényelmetlenné válnak a számukra, a történelem szemétdombjára vetik önöket” – jelentette ki Lukasenka.

A fehérorosz külügyminisztérium kedden bejelentette: Minszk támogatja a kelet-ukrajnai „Donyecki Népköztársaság” és „Luhanszki Népköztársaság” függetlenségének orosz elismerését.

„Oroszország ezen lépésének nem csupán politikai, de mélységes humán vonatkozásai is vannak, tekintettel az érintett területeken élő orosz polgárokra és a közel nyolc év óta elszenvedett nélkülözéseikre” – áll a közleményben.

A politikailag és gazdaságilag Moszkvától függő Lukasenka nemrégiben elismerte a dél-ukrajnai Krím-félsziget 2014-ben végrehajtott orosz bekebelezését is.