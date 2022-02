Orbán Viktor: Magyarországra garantáltan jön a gáz, akármi is történik

Csak az orosz gázzal lehetséges az energiarendszer fenntartása – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök szerint Magyarország már most is „klímabajnok”, jelenleg is az élmezőnyben van, tíz éven belül pedig az első helyen lehet a kibocsátáscsökkentésben. Mint mondta, Nyugat-Európa lassan kifut a gázkészleteiből, Magyarországra azonban négy és fél-öt és fél milliárd köbméter gáz garantáltan jön.

Magyarország jól halad abba az irányba, hogy 2030-ra – Európában elsőként – az ország számára szükséges energiamennyiség legfeljebb 10 százalékát állítsa elő fosszilis forrásokból – jelentette ki szokásos pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint hiába gúnyolódnak ezen a baloldaliak, Magyarország már most is „klímabajnok”, jelenleg is az élmezőnyben vagyunk a kibocsátáscsökkentésben, a tervek szerint haladva pedig tíz éven belül az első helyen leszünk. A Paks II. beruházás és a jó ütemben haladó naperőműfejlesztés hozzásegíti majd az országot az energiafüggetlenség megteremtéséhez. Élre törünk és 2030-ra ebben akár elsők is lehetünk Európában, de addig is fenn kell tartani a magyar energiarendszer működését. Ez pedig nem történhet másképpen, mint orosz gázzal – mondta a miniszerelnök. Mint fogalmazott: „úgy akarunk klímabajnokok lenni, hogy közben nem engedjük, hogy az energia ára megemelkedjen”. Miként kifejtette, az ország nyersanyagkészlete és a gázkitermelésünk sem elegendő az ország energiaellátásához, máshonnan pedig a földrajzi adottságok miatt korlátozott mértékben érkezhet a gáz. Drágábban ugyan mint az oroszoktól, az Amerikából és Katarból a horvát kikötőkbe érkező cseppfolyósított (LNG) gázból is vásárolunk, ám ez a mennyiség meg sem közelíti azt, amire szükségünk van. „Az oroszok nem ma kezdték ezt a szakmát. Ügyelnek arra, hogy Európában az a gáz, ami Oroszországból jön, mindig olcsóbb legyen, mint bármilyen más alternatíva” – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „tanítani való taktikai vonalvezetéssel” tizenöt évre állapodott meg Moszkvával évi 4,5 milliárd köbméternyi gáz szállításában, ráadásul olyan útvonalon, ami elkerüli Ukrajnát. „Tehát akármi is történik Ukrajnában, Magyarországon akkor is van gáz” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, hogy a most lefixált gázmennyiséget további egymilliárd köbméterrel növelnék, ám a várható megállapodás előtt a külügyminiszternek „még futnia kell egy-két kört” az orosz féllel. Orbán Viktor felidézte, hogy bár a nemzetközi helyzet alapján másfél évvel ezelőtt még úgy tűnhetett, szükségtelen újabb hosszútávú szerződés aláírása az oroszokkal, a szaktanácsadók többségének ez irányú javaslatával ellentétben Szijjártó Péterrel úgy látták, az érvelés gyenge lábakon áll. Ha akkor másként döntenek, „most úgy néznénk ki, mint a nyugatiak”. „Nyugat-Európa most attól szenved, hogy miután nincs hosszútávú szerződése az oroszokkal, nem tud elég gázt vásárolni és kifut a készleteiből. Lehet, hogy ezt a telet még megússza, de a következő már szoros lesz. Magyarországra ezzel szemben négy és fél-öt és fél milliárd köbméter gáz garantáltan jön, akármilyen gyerekek is potyogjanak az égből” – fogalmazott a miniszterelnök.