Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyal

Megérkezett Moszkvába Orbán Viktor miniszterelnök, aki ma munkalátogatás keretében tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben. A magyar-orosz gazdasági projektek közül több is a csúcstalálkozó napirendjére kerül. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin emellett megvitatja a legfontosabb nemzetközi ügyeket is. A kormányfő tegnap este telefonon tárgyalt a NATO főtitkárával, és tájékoztatta Jens Stoltenberget arról, hogy kedden megbeszélést folytat az orosz államfővel.

Orbán-Putyin találkozó

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalásával egyidőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrov-al folytat majd megbeszélést.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy magyar idő szerint a találkozóra délben kerül sor Putyin elnök és Orbán Viktor miniszterelnök között. Ezzel párhuzamosan pedig a külügyminiszterek találkozójára is sor kerül.



„Nem is olyan régen, tavaly év végén, tehát kb. egy hónapja találkoztam utoljára Lavrov miniszter úrral. Most lehetőség lesz az azóta eltelt időszak elemzésére. Sok minden történt. Sajnos mondhatjuk azt is, hogy túl sok minden történt ez alatt az egy hónap alatt is, hiszen nagyon komoly biztonsági kihívásokkal néz szembe Európa abban az esetben, hogy ha a kelet-nyugat vitát nem tudjuk kulturáltan, a kölcsönös tiszteletre alapítva, a párbeszéd alapján elrendezni” – nyilatkozta Szijjártó Péter.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatás keretében tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben. Havasi Bertalan emlékeztetett: a koronavírus negatív hatásai ellenére sikerült folytatni a magyar-orosz gazdasági projekteket, melyek közül több is a csúcstalálkozó napirendjére kerül. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatják a legfontosabb nemzetközi ügyeket is.

A kormányfő pénteken a Kossuth Rádióban elmondta:

A magyar–orosz csúcstalálkozón azt szeretné elérni, hogy Magyarország biztonsága érdekében növeljék meg a gázmegállapodásban rögzített és biztosan szállítandó gáz mennyiségét.

Orbán Viktor szerin hazánk számára nemzeti érdek, hogy kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolat legyen Magyarország és Oroszország között. Kiváltképp fontos, hogy egy ilyen nehéz, energiaár-növekedéssel terhelt időben az magyar-orosz kapcsolatokban a kialkudott gázmennyiséget növeljék meg Magyarország biztonsága érdekében.

Az energiaszektoron túl több területen, mint például az élelmiszeriparban, turizmusban és még az űriparban is van együttműködés.

Magyarország érdeke az is, hogy béke legyen a kontinensen – szögezte le a kormányfő. Egyúttal jelezte azt is, hogy Magyarország NATO-tag és tagja az Európai Uniónak is, így minden ilyen tárgyalás előtt egyeztet és koordinál a nyugati szövetségesekkel.

