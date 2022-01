Brüsszelben visszafelé ketyeg az Európai Idő

Az Európai Bizottság annak ellenére sem támogatja a migráció megfékezését szolgáló törekvéseket, hogy ezt Brüsszeltől több uniós ország közös nyilatkozatban kérte. Erre azután került sor, hogy 16 tagállam magasrangú képviselője kereste fel a litván-fehérorosz határt, amit a nyár óta az unióba tartó migránsok jelentős nyomás alatt tartanak. Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő a Kossuth rádió Európai idő című műsorában kifejtette, hogy a brüsszeli bizottság egyenlőre nem is kívánja megváltoztatni a véleményét.

Több tagállam magas rangú képviselője kérte már, hogy Brüsszel fokozott mértékben járuljon hozzá a külső határvédelem megerősítéséhez. Kiss Benedek József, biztonságpolitikai szakértő szerint az unió részéről eddig rendre azt a választ kapták, hogy ha a tagállamok kerítést akarnak építeni, akkor azt megtehetik, Brüsszel azonban ezeket továbbra sem finanszírozza. Mégpedig azért nem, mert ez nem csak a nemzetközi joggal, de az Európai Unió elveivel is ellentétes.

Itt hallgathatja vissza a beszélgetést

Kiss Benedek József úgy véli: ez a küzdelem még jó ideig el fog tartani, mert Brüsszel nem kívánja megváltoztatni a véleményét. Pedig itt összességében az unió külső határainak a védelméről van szó.

A szakértő szerint a határok védelméhez most már a világon mindenütt hozzátartozik a kerítés, hiszen az illegális migránsok ellen valamilyen módon védekezni kell.

Az unió vezetői azonban ezt idáig még nem értették meg. Ráadásul az érkezők egyre durvábban lépnek fel, az embercsempészek legutóbb már rá is lőttek a határt védő katonára. A krízis pedig térben is kiszélesedett, hiszen már Lengyelországon keresztül is próbálkoznak.

Az unió tagállamai részéről ezért egyre nagyobb erőket kell bevetni annak érdekében, hogy megakadályozzák a bejutást.

A szakértő Afganisztán kapcsán elmondta: olyan humanitárius válság alakult ki, amely miatt össze kell fogni az Amerikai Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak és az ENSZ-nek. Jó hírnek nevezte viszont, hogy Törökországból már egymillió ember tért haza Szíriába.

