(Gall)kakaskodás helyett kompromisszumok? – Mi várható az EU migrációs politikájában a francia elnökség alatt?

Az újraválasztása esetén Angela Merkel visszavonulása után az EU tényleges vezetőjének pozíciójára is esélyes centrista-liberális Macron az irreguláris migrációt az Európát fenyegető biztonsági kihívásokhoz sorolja, valamint hangzatos célokat tűz ki. A legtöbb kérdésben kellően óvatosan fogalmaz ahhoz, hogy a következő fél évben valamennyi tagország vezetőjével kompromisszumra jusson a vitás kérdések tekintetében. A következő hónapok kétségtelenül legfontosabb kérdéseinek egyike, hogy az elnök személyes kvalitásai és saját újraválasztási kampánya által jócskán lekötött energiái elegendőek-e arra, hogy az immár több mint fél évtizede tartó bénultságból kimozdítsa a közösséget, és egy konszenzusos javaslattal álljon elő az unió menekültügyi és migrációs szabályozásának reformjára.

A Francia Köztársaság elnöke a félprezidenciális kormányformából fakadóan komoly jogkörökkel rendelkezik az ország kül-, védelem- és uniós politikáját tekintve.

Így volt ez legutóbb is, amikor Nicolas Sarkozynek kedvezett a fél éves kötelező aktivitás a brüsszeli porondon, Emmanuel Macron esetében pedig még inkább így lehet.

#Immigration did not take centre stage in @EmmanuelMacron‘s speech in the EU Parliament. But what he did say emphasised on keeping people out.#EUWeekInReviewhttps://t.co/hAKWKRZBG4

— EUobserver (@euobs) January 23, 2022