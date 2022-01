Elmaradhatnak az elnökjelölti viták?

A Republikánus Párt illetékesei levelet intéztek az Elnöki Viták Bizottságához, amelyben közölték, pártjuk kész megtiltani jelöltjeik számára az elnökjelölti vitákon való részvételt, amennyiben nem változtatnak jelentősen a viták feltételein. A drasztikusnak tűnő döntés meghozatalára azért kerülhet sor, mert a legutóbbi kampányban Donald Trumpot és a republikánusokat számos esetben hátrányos helyzetbe hozta a fősodratú média a viták során.

Cleveland, 2020. szeptember 30. Az újraválasztásáért induló republikánus Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden az ohiói Cleveland város Case Western Reserve egyetemén rendezett első elnökjelölti vitában 2020. szeptember 29-én. MTI/EPA/AFP/Olivier Douliery

A tengerentúli demokratikus rendszer egyik sajátossága a jelöltek közötti nyilvános vita, amelyet azonban nem tartottak meg minden választás előtt, sőt 1964 és 1976 között egyáltalán nem rendeztek elnökjelölti vitákat.

Legutóbb 2020 őszén merült fel, hogy a jövőben nem rendeznének elnökjelölti vitákat az Egyesült Államokban. A Republikánus Párt levélben tájékoztatta az elnökjelölti vitákat koordináló szervet, az Elnöki Viták Bizottságát arról, hogy megtilthatják jelöltjeiknek a megmérettetéseken való részvételt, amennyiben nem következnek be jelentős változások azok lebonyolításával kapcsolatban.

Az ex-elnök Donald Trump korábbi kampánytanácsadója, Davis Bossie elmondta, átlátható kritériumokat szeretne a moderátorok személyével kapcsolatban is. A múltban ugyanis a nagy tévécsatornák riporterei – akik a vitákat moderálták – számos alkalommal a demokraták felé húztak, ezért most a jobboldali politikusok magatartási kódex létrehozását szorgalmazzák. Ez ráadásul nem csak a baloldali hírcsatornák részéről fordult elő, hanem például a jobboldalinak számító Fox News-t is hasonlóval vádolták.

A Vox cikke szerint az ilyen típusú viták általában akkor lehetnek hasznosak egy átlagpolgár számára, amennyiben olyan információkkal gazdagodnak, amelyeket máshol nem találhatnak meg. Ráadásul – mint írj a lap –, a televíziónézőknek mindössze 6 százaléka dönt voksáról egy-egy vita alapján.

Robert Erikson és Christopher Wleizen professzorok 2012-es tanulmánya továbbá arra is rávilágított: az elmúlt 60 év vitái nem befolyásolták döntően a meglévő pártreferenciákat, hatásuk nem mondható jelentősnek a választópolgárokok véleményére.

Nemcsak az elnökjelölti vita, hanem a fősodratú média iránti bizalom is megingott a tengerentúlon az utóbbi években. A Gallup 2021 őszén lezajlott kutatása szerint, a republikánus választók mindössze 11 százaléka bízik a médiában, a demokratáknál ugyanez az arány 68 százalék, a középen állók között pedig 31 százalék.

Egy másik felmérés kimutatta, hogy az amerikaiak 56 százaléka ért egyet azzal a megállapítással, amely szerint az újságírók és a riporterek szándékosan élnek a félrevezetés eszközével.

