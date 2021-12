Az új kancellár kimondta: Németország bevándorlóország

Németország bevándorlóország, ezért legfőbb ideje, hogy „bevándorlási és integrációs társadalomként” tekintsen magára – jelentette ki Olaf Scholz szerdán a Bundestagban. A német kancellár kiterjesztené a minősített többségi döntéshozatalt az Európai Unió Tanácsában és a közösség szorosabb együttműködésre hajlandó tagjait kedvezőbb helyzetbe hozná a döntéshozatal mechanizmusában.

Az egy hete hivatalba lépett német kancellár a kormányának programját ismertető beszédében kiemelte: Németország első számú nemzeti ügye, „legfőbb nemzeti prioritása” az Európai Unió sikere. Olaf Scholz ugyanakkor azt is hangsúlyozta:

Németország bevándorlóország, ezért legfőbb ideje, hogy „bevándorlási és integrációs társadalomként” tekintsen magára.

Willkommenskultur 2.0

A szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) koalíciójának vezetője a kormányprogram társadalompolitikai témáiról szólva elmondta, hogy meg kell könnyíteni a német állampolgárság megszerzéséhez vezető utat, mert így lehet megteremteni a teljes körű politikai részvétel és a jobb beilleszkedés lehetőségét.

Főszabályként be kell vezetni, hogy öt év tartózkodás után is meg lehet majd szerezni az állampolgárságot, és engedélyezni kell a többes állampolgárságot is – ismertette a kancellár.

A menekültügyi rendszerrel kapcsolatosan Scholz kiemelte:

„az ésszerűség által vezérelt migrációs politikát” fognak folytatni, amely a legális migrációt támogatja, a „szabálytalan migrációt” pedig csökkenti. Ehhez hozzátartozik a menekültügyi eljárások gyors lefolytatása és a Németországban maradás lehetőségének biztosítása a jól beilleszkedett menekülteknek, de a maradásra nem jogosultak, különösen a bűnözők és a közveszélyes emberek „következetes hazaszállítása” és kitoloncolása is

– mondta a kancellár.

Olaf Scholz és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: EPA/OLIVIER HOSLET)

Határozott célok, csökkenő befolyás

Boris Kálnoky újságíró, a Mathias Corvinus Collegium médiaiskolájának vezetője a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában már Scholz beszéde előtt napokkal, az elmúlt hétvégén prognosztizálta, hogy

Németországban az egyik legradikálisabb változás a migránspolitikában várható, a kormány ugyanis reformálni készül az állampolgársági jogot, amellyel bevezeti a több állampolgárság elismerését, ezáltal nagyban megváltozhat a belpolitika dinamikája is.

Az újságíró kifejtette azt is, hogy az új Németország a szuverén német nemzetállamot is megszüntetné, helyette egy föderális európai állam létrehozását tervezi. Egyértelmű Európa-barát napirendet határozott meg az új kormány, amely vallja, hogy mindenekelőtt egy erős és független Európai Unió létrehozására kell törekedni, ehhez pedig elengedhetetlen a Kelet-Közép-Európával kialakított együttműködési stratégia folytatása. Kálnoky úgy véli, hogy

a német pozíció tartalmilag egy integráltabb Európa irányába vezet majd, az ország viszont, mint európai politikai tényező gyengülni fog, ugyanis egy hárompártos koalíciós kormány számára az ország vezetése sokkal nehezebb. Ez pedig egy erősebb francia befolyást eredményezhet a kontinensen.

Az új német kancellár első látogatása Párizsban: Scholz Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel az Elysee Palotában, december 10-én (Fotó: EPA/IAN LANGSDON)

(Zöld)beruházások évtizede

Olaf Scholz 84 perces beszédében egyebek között beszélt arról is, hogy az új szövetségi kormánynak továbbra is „hidakat kell építenie” az EU-ban, az összetűzések, hangos viták helyett a tárgyalásra, egyeztetésre kell törekednie. Mint mondta, a szuverenitás erősítése érdekében ki kell terjeszteni a többségi döntéshozatalt, így

„szabállyá kell válnia, hogy mi az Európai Unió Tanácsában minősített többséggel dönthetünk, beleértve azokat a területeket is, ahol ma nem ez a helyzet” és biztosítani kell azt is, hogy a közösség szorosabb együttműködésre hajlandó tagjai a többi tagország nélkül előmozdíthassák integrációjukat, mint például az euró vagy a schengeni övezet ügyében.

Scholz a legfontosabb feladatnak nevezte egyszerre megőrizni a jólétet és Németország versenyképességét, és elérni a klímasemlegességet, vagyis átállítani az országot az éghajlatot nem befolyásoló működési módra, méghozzá legkésőbb 2045-re. Ez azt jelenti, hogy a következő 23 évben legalább száz éve a legnagyobb szabású átalakítást kell véghezvinni az iparban és a gazdaság összes többi területén – fejtette ki a kancellár és hangsúlyozta:

az embereknek az élet minden területén mélyreható változásokra kell felkészülniük. Ezeket a változásokat a kormány minden eszközzel támogatja, így elindítja a „beruházások évtizedét”, melynek konkrét céljai között említette, hogy az évtized végére az elektromos meghajtású autók száma a jelenlegi félmillió körüli szintről 15 millióra emelkedjen.

