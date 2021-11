Bojkottálhatja a következő olimpiát az Egyesült Államok

A Fehér Ház várhatóan napokon belül bejelenti, hogy sem Biden elnök, sem más kormánytisztviselők nem vesznek részt a pekingi játékokon. Biden és tanácsadói köre egyelőre nem hozott végleges döntést, de a demokrata többségű szenátus – Nancy Pelosi vezetésével – hivatalos ajánlást tett az elnöknek, aki várhatóan még ebben a hónapban jóváhagyja azt – írja a The Washington Post kormányzati forrásokra hivatkozva. Noha az olimpiai játékok a világ legnagyobb sporteseménye,

Az amerikai diplomáciai bojkott a kínai kormány vélt emberi jogi visszaéléseire adott válaszlépés lenne, tiltakozás a kommunista állam katonai jelenléte ellen Hongkongban, Tibetben és Hszincsiang tartományban – számolt be a baloldali napilap online kiadása.

The Olympics should never be hosted by a country actively committing genocide. Glad to see American taxpayers won’t be paying for diplomats to attend the Beijing Games. https://t.co/2PtoP6Rxny

— Rep. Ken Buck (@RepKenBuck) November 16, 2021