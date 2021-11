Megszólalt a Soros-hálózat lobbistája: Nyissák meg a lengyelek a határt a migránsok előtt!

Megosztás Tweet



A lengyel határ megnyitásában látja a fehérorosz határnál kialakult konfliktus megoldását a Soros-hálózat lobbistája. Gerald Knaus a schengeni, illetve az uniós jogra hivatkozik, amely szerint nem lehet kitoloncolni a tagországokba érkező migránsokat. Szerinte ezután egy harmadik, „semleges országban” kellene letelepíteni a migránsokat, és már ötlete is van, melyik ország legyen az.

Az elmúlt több mint egy hét alatt a lengyel–fehérorosz határon mintegy 4000 migráns gyülekezik, akik készen állnak arra, hogy akár erőszakosan is bejussanak az országba. Gerald Knaus szerint Lengyelországnak be kellene engednie a bevándorlókat – fejtette ki a Die Weltnek adott interjúban. „Lengyelországnak be kell tartania az uniós jogrendet és a schengeni előírásokat” – tette hozzá Knaus.







„A schengeni jogrend szerint senkit nem lehet visszaküldeni, aki lengyel földön akar menedékjogot kérni”

– idézte Knaust a Focus Online.

Hozzátette, hogy az Európai Unió minden országában törvényellenes a menekültek visszafordítása. „Az EU ezzel demonstrálhatja, hogy nem áldozza fel az emberi méltóságot” – fogalmazott a lobbista, aki Angela Merkel ügyvivő kancellár megbízásából részt vett az EU és Törökország között 2016-ban létrejött migrációs egyezmény előkészítésében.

Knaus a német lapnak kifejtette: az lenne a helyes megoldás, ha azokat a migránsokat,

akik egy bizonyos határidő után érkeznek Lengyelországba, egy az EU-n kívüli „biztonságos országba” szállítanák. Ilyen befogadóország lehet szerinte Ukrajna,

amely közvetlenül határos a konfliktusban érintett mindkét országgal, és idén júliusban – Moldova és Georgia mellett – együttműködési nyilatkozatot írt alá az Európai Unióval.

„Az európai jog szerint lehetőség van arra, hogy a Fehéroroszországból érkezőket őrizetbe vegyék és egy biztonságos harmadik országba, például Ukrajnába telepítsék. Ehhez csak egy bekezdést kellene megváltoztatni az uniós menekültügyi eljárásokról szóló irányelv szövegében” – fejtette ki Knaus.

Knaus tevékenységéről a hazai sajtó is többször beszámolt. A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatta be a Soros-hálózat Magyarország elleni lejárató hadjáratának vezetőjét és tevékenységét, aki kommuniká­ciós offenzívát is indított hazánk ellen.

Közben továbbra is rendkívül feszült a helyzet a lengyel–fehérorosz határon. Kedden újabb tömeges határátlépési kísérlet zajlott, amit a lengyel hatóságok megakadályoztak.

A címlapfotó illusztráció.

