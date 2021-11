Kiürült a migránstábor, ropogó fegyverek – a lengyel nemzetvédelmi miniszter propagandaakcióra hívja fel a figyelmet

Egy hete éleződött ki a lengyel-fehérorosz határon a migránsválság. Azóta több áttörési kísérlet is zajlott, amelyet a lengyel hatóságok visszavertek. A lengyel védelmi minisztérium szerint most újabb akció készül. Megszólalt Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter is, aki óvatosságra int.