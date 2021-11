Szijjártó: A kölcsönös tisztelet az együttműködés alapja, nem a folyamatos kioktatás és leckéztetés

A Türk Tanácsban az együttműködés egymás kioktatása helyett a kölcsönös tiszteletre alapul, amely a világpolitikából egyre inkább hiányzik, pedig megléte kezelhetőbbé tenné még a legnehezebb kihívásokat is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Isztambulban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Európa soha nem állt még olyan összetett kihívás előtt a migráció terén, mint napjainkban. Naponta már most is 30-35 ezer ember hagyja el Afganisztánt, és ez a szám növekedni fog.