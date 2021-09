Választási káosz és lincshangulat Berlinben: futóverseny miatt késtek a szavazólapok, kilométeres sorok alakultak ki

Berlin–Charlottenburg egyik választókerületében három szavazókörben is hibás szavazólapokat osztottak ki, amelyeken a jelöltek nem az adott választókerületben indultak. Tetézte a gondokat, hogy az időközben újrarendelt – immár megfelelő – szavazólapok kézbesítése jelentősen késett egy, a fővárosban zajló maratoni futóversenyt övező útlezárások miatt – számolt be a Berliner Zeitung online kiadása.

Long queues at polling stations all across the city, as Berliners go to vote under sunny skies with a balmy 24*C.

All signs point to an incredibly close race. German elections haven't been so exciting in a long while.

1/n#btw21 pic.twitter.com/6ofBi2pb5D

— Jakob Hanke Vela (@HankeVela) September 26, 2021