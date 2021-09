Önös érdekeket szolgál az Európai Parlament, nem az EU demokratikus működését

Megosztás Tweet



Az Európai Parlament befolyása az intézmény létrejötte óta a módosító szerződéseknek köszönhetően folyamatosan növekedett. Negyvenkét éve „csábító tévútra tért", és ma már nem az Európai Unió demokratikus működését, hanem intézményes önérdekeit képviseli – mondta Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatására hivatkozva az M1 Ma reggel című műsorában.



A Nézőpont Intézet igazgatója elmondta, az Európai Parlament (EP) folyamatosan növelte hatalmát, az utóbbi időben pedig egyre jobban vissza is él vele.

Kezdetben egy tanácskozó, esetleges vitás kérdéseket rendező szerv volt, majd jogköröket szerzett. Végül 2009-ben a lisszaboni szerződésnek köszönhetően együttdöntő szerve lett a miniszterek tanácsának. Ettől fogva a tagállami kormányok képviselőiből álló szerv és az Európai Parlament már csak közösön tud európai jogszabályokat hozni – magyarázta Mráz Ágoston Sámuel.

„Valójában csak egy látszatdemokrácia, ami az Európai Parlamentben működik. Ugyan vannak európai parlamenti választások, de közvetlen választói felhatalmazás és rálátás arra, hogy mi zajlik ebben a szervezetben az korlátozott. Vera Jourováról szólva beteg az európai demokrácia” – magyarázta.

Plenáris ülést tartanak az Európai Parlament strasbourgi üléstermében 2021. szeptember 14-én (Fotó: MTI/EPA/Pool/Julien Warnand)

Az EP-re szükség van, mint tanácskozó szervre, csak nem abban a formában, ahogyan most működik, mert ez a felállás tévútra tévedt – tette hozzá.

Többek között azért is, mert távolságot tartanak a nemzetállamoktól és az európai választópolgároktól, akik azt sem tudják, hogy mivel foglalkozik az EP. Feladatkörük most leginkább az egyes nemzetállamok elleni hangulatkeltésről, támadásokról szól, amit Magyarország és Lengyelország is jól ismer már.