A Capitolium-tüntetés óta börtönben: tömeges tiltakozás a tárgyalás nélküli fogva tartások miatt

A szombati megmozdulást a szervezők előre bejelentették a hatóságoknak, amelyek szigorított biztonsági intézkedések mellett, 700 fő számára engedélyezték a tüntetést, azonban ennél jóval kevesebben jelentek meg a helyszínen – számolt be az amerikai Breitbart hírportál.

“We’ve got a weapon violation. He’s under arrest.” || Officer in white speaking as they lead man away from #JusticeForJ6Rally @wusa9 #Capitol @CapitolPolice @DCPoliceDept pic.twitter.com/cDrk3pR0JU

„Ez itt most azokról és azoknak szól, akik itt voltak január 6-án, és semmi rosszat nem tettek, mégis méltatlanul bántak velük és bánnak ma is” – mondta az összejövetel főszervezője, Matt Braynard, az amerikai hazafiak oktatásáért és támogatásáért létrejött szervezet, a Look Ahead America vezérigazgatója.

Braynard úgy véli, hogy az Egyesült Államok igazságszolgáltatása kudarcot vallott az év eleji incidensek kezelése kapcsán. Erről a helyszínen felszólalóknak is hasonló a véleményük:

„A fogva tartottakat a tárgyalásuk megkezdéséig szabadon kell engedni, nem lehet fogva tartani őket. Ha bűncselekmény történt, ha az ellenük felhozott vád bizonyítható, akkor rendben. De hogy az adófizetők a nap 24 óráját magánzárkában töltsék, az bizony felháborító” – nyilatkozta az egyik tüntető.

„Elítélünk mindennemű erőszakot” – mondta Braynard – „Ma mindannyian tisztelettel és engedelmességgel viselkedünk a rendőrökkel szemben. Kérek mindenkit, tapsolja meg az összes rendőrt, aki most itt van.”

As with the dozen other events we have already held including the two we previously had in the district of columbia, #JusticeforJ6 is a 100% peaceful event in support of the nonviolent offenders from January 6th who have been charged.

