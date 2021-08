Afganisztánban ragadt honfitársai csak a harmadik helyen szerepelnek Joe Biden prioritási listáján

Több mint egy óra késés után érkezett Biden kedden a Fehér Ház pódiumára, ahol beszédét ünnepléssel kezdte, ugyanis egy 3,5 milliárd dollár értékű emberi infrastruktúra-törvényjavaslat pénzügyi keretét fogadta el a képviselőház. Az elnök megemlítette a szavazati jogokra vonatkozó jogszabályokat is, mielőtt egyáltalán szóba hozta volna az afganisztáni zűrzavart – írja a Fox News.

„Utálom, hogy tőlem kell hallania Joe Bidennek, de 30 billió dollárt is költhetne az infrastruktúrára, még az sem törölné el, hogy megadta magát Afganisztánban ”– írta Eli Lake, a Bloomberg munkatársa.

I hate to break this to @potus but he could spend 30 trillion on infrastructure and it still won’t erase the stain of his surrender in Afghanistan

„Elképesztő, hogy Biden az afganisztáni válsággal kapcsolatos megjegyzéseit használta fel – ahol több mint 10 000 amerikai élete van veszélyben –, hogy felpörgesse a pártok választási felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. Képzelje el, hogy kint rekedt egy amerikai, és azt látja, hogy ön csak a HARMADIK TÉTEL a teendői listáján” – írta Twitteren Matt Whitlock, a GOP stratégája.

Blown away that Biden used his remarks on the crisis in Afghanistan -- where more than 10,000 American lives could be at risk -- to hype a partisan election overhaul bill.

Imagine being a stranded American and seeing that you're the THIRD ITEM on his to-do list.

— Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) August 24, 2021