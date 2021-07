Politikai zsarolás jogi köntösbe bújtatva az Európai Bizottság jogállamisági jelentése

Hidvéghi Balázs kiemelte: az elmúlt hetek eseményei után nem sok illúziójuk volt az Európai Bizottság „úgynevezett jogállamisági jelentésével” kapcsolatban. „Nem ért minket meglepetés” – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki úgy értékelt: az idei jelentés sem más, mint politikai zsarolás jogi köntösbe bújtatva.

Brüsszel a saját ideológiai, világnézeti elvárásait kéri számon Magyarországon, és ehhez használja fel ezt „a komolytalan és elfogult irományt” – fogalmazott.

– összegzett a fideszes EP-képviselő.

Brussels is blackmailing Hungary. They threaten to withold EU money because Hungary does not accept the leftist agenda in migration & LGBTQ policy. Read the excerpts of my latest Kossuth Radio interview here: https://t.co/8SINyEWlKA pic.twitter.com/2SP1tpblu7

— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) July 20, 2021