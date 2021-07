Riogat a német liberális média: Orbán Viktor „a sajtószabadság ellensége“, aki a francia „szélsőjobbal” flörtöl

Steffen Seibert német kormányszóvivő sajtótájékoztatóján a Bild hétfői lapszámában megjelent újsághirdetés tartalmának megítélése vonatkozó újságírói kérdésre kifejtette, hogy a magyar kormány álláspontja ismert a német kormány és az európai partnerek előtt. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis ezt az álláspontot képviseli Brüsszelben, és az EU-s kormány-, illetve államfőket összefogó Európai Tanács legutóbbi ülése előtt a testület valamennyi tagját tájékoztatta elképzeléseiről.

Az Európa jövőjéről a május 9-én elindított egyéves konferenciára utalva hozzátette, hogy az EU valamennyi tagországa előtt nyitva áll a részvétel lehetősége.

Ezek a szerződések kötelező erővel bíró megállapodások a tagállamok között, és az EU csak olyan hatásköröket szerezhet meg, amelyeket a tagállamok átruháznak rá – fejtette ki Seibert.

Hozzátette: Angela Merkel kancellár a múltban többször hangsúlyozta, hogy az EU nem csupán gazdasági közösség, hanem értékközösség is.

Azzal kapcsolatban, hogy a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró szervezet hétfőn kiadott jelentésében a „sajtószabadság ellenségei” közé sorolta a magyar kormányfőt, Steffen Seibert azt mondta, hogy

Reporters sans frontières claims that PM Viktor Orban is enemy of press freedom. This comes just days after half of western media denied to publish Orban's views on the #futureofEurope. Honestly, who can still take @RSF_inter seriously?https://t.co/UVKb5UnPXZ

— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) July 5, 2021